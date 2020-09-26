Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести проверку всех оборонных контрактов, которые связаны с закупкой военной техники. Такое решение принято в связи с авиакатастрофой самолета АН-26 под Харьковом.

Об этом в эфире Украина 24 заявил заместитель главы Офиса президента Олег Татарков.

– По поручению президента будут проанализированы все остальные случаи, которые произошли в Украине. Правоохранители активизируют проверку всех оборонных контрактов, усилят контроль за расследованием всех преступлений, совершенных в сфере обороны, которые связаны с закупкой военной техники, - сказал Татарков.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет Ан-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.

Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.