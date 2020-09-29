Во вторник, 29 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о недопустимости дальнейших переговоров с Арменией из-за ее действий. По его мнению, Армения сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования.
Об этом он сказал в эфире российского ТВ, передает РБК-Украина.
По его словам, о переговорном процессе не может быть речи из-за заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Нагорный Карабах принадлежит Армении.
— Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь? Ведь суть выработанных минской группой ОБСЕ принципов заключаются в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карбахской автономной области должны быть переданы Азербайджану. Но если он говорит, что Карабах это Армения, и вдобавок к тому говорит, что мы должны вести переговоры с так называемыми марионеточным режимом Нагорного Карабаха... Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования, — сказал Ильхам Алиев.
Напомним, 27 сентября Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.
Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую военную мобилизацию.
Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.
Азербайджан и самопровозглашенный Нагорный Карабах заявляют о гибели мирных жителей вследствие военных действий между Азербайджаном и Арменией.
В результате возобновления конфликта между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом, погибли 550 армянских военных.
Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.
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Во вторник, 29 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о недопустимости дальнейших переговоров с Арменией из-за ее действий. По его мнению, Армения сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования.
Об этом он сказал в эфире российского ТВ, передает РБК-Украина.
По его словам, о переговорном процессе не может быть речи из-за заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Нагорный Карабах принадлежит Армении.
— Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь? Ведь суть выработанных минской группой ОБСЕ принципов заключаются в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карбахской автономной области должны быть переданы Азербайджану. Но если он говорит, что Карабах это Армения, и вдобавок к тому говорит, что мы должны вести переговоры с так называемыми марионеточным режимом Нагорного Карабаха... Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования, — сказал Ильхам Алиев.
Напомним, 27 сентября Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.
Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую военную мобилизацию.
Минобороны Азербайджана сообщает, что военные взяли под контроль 4 селения Физулинского района и 2 села Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Армения опровергла эту информацию.
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об обеспокоенности в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и призывают к мирному урегулированию конфликта в рамках диалога.
Азербайджан и самопровозглашенный Нагорный Карабах заявляют о гибели мирных жителей вследствие военных действий между Азербайджаном и Арменией.
В результате возобновления конфликта между Азербайджаном и Арменией за контроль над Нагорным Карабахом, погибли 550 армянских военных.
Отметим, что конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.