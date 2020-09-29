Во вторник, 29 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о недопустимости дальнейших переговоров с Арменией из-за ее действий. По его мнению, Армения сознательно нарушает переговорный процесс и выдвигает неприемлемые требования.

Об этом он сказал в эфире российского ТВ, передает РБК-Украина.

По его словам, о переговорном процессе не может быть речи из-за заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Нагорный Карабах принадлежит Армении.

— Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах — это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь? Ведь суть выработанных минской группой ОБСЕ принципов заключаются в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карбахской автономной области должны быть переданы Азербайджану. Но если он говорит, что Карабах это Армения, и вдобавок к тому говорит, что мы должны вести переговоры с так называемыми марионеточным режимом Нагорного Карабаха... Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования, — сказал Ильхам Алиев.