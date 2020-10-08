Николаевский окружной административный суд в 17:00 вынесет решение по иску «Слуги народа» к горизбиркому об отмене регистрации списка партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом сообщают НикВести.

Отметим, что в Николаевский окружной административный суд обратилась областная организация политическая партия «Слуга народа» с исковым заявлением на Николаевскую городскую территориальную избирательную комиссию о признании противоправным решение о регистрации списка кандидатов в депутаты Николаевского городского совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Рассмотрение дела должно было состояться вчера, 7 октября, однако «Слуга народа» заявила об отводе судьи. Объясняя причину отвода представитель партии отметил, что жена судьи Игоря Устинова Татьяна, согласно данным сайта Верховной Рады Украины, является помощником-консультантом нардепа от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Игоря Киселева. Ходатайство было удовлетворено.

Сегодня в 10:00 суд приступил к рассмотрению иска и заслушиванию позиций сторон. Участие в судебном заседании в качестве третьей стороны принимал также свободовец Владимир Губский.

В ходе заседания представитель «Слуги народа» адвокат Илья Шевченко заявил, что, по его мнению, постановление о регистрации списков кандидатов от «ОПЗЖ» было принято с многочисленными нарушениями. Так, он отметил, что предоставленные списки имели нарушения по гендерной квоте, помимо этого перечень кандидатов из поданного «ОПЗЖ» списка отличался от того, который был озвучен на их областной партийной конференции. Илья Шевченко также отметил, что пакет документов, который партия передала избиркому, был неполным, что также нарушает предписания Избирательного кодекса Украины.

Отдельное внимание адвокат уделил самому заседанию горизбиркома, 5 октября, на котором было принято решение зарегистрировать список кандидатов от «ОПЗЖ». По словам Ильи Шевченко, заседание было созвано и проведено с нарушениями.

В свою очередь заместитель главы горизбиркома Ирина Пономаренко отметила, что, по ее мнению, проведенное заседание было законным и легитимным. Она также сообщила суду, что глава комиссии Татьяна Павлова игнорировала просьбы явиться на заседание чем блокировала работу избиркома. Поясняя причины взлома замков в кабинетах и сейфе, Ирина Пономаренко заявила, что это была исключительная необходимость, так как у комиссии не было доступа к документации.

После этого, Илья Шевченко начал задавать вопросы Ирине Пономаренко с просьбой рассказать какие именно указания она получила в Центральной избирательной комиссии после сообщения о блокировании работы горизбиркома, давали ли ей советы вскрывать замки. В ответ на это заместитель главы горизбиркома заявила, что в ЦИК посоветовали ей дождаться понедельника для того, чтобы рассмотреть документацию партии «ОПЗЖ». Также Ирина Пономаренко отметила, что несмотря на рекомендации ЦИК члены комиссии решили вскрывать замки, чтобы ознакомиться с большим объмом документации.

Также Илья Шевченко попросил объяснить, как комиссия могла утвердить списки при наличии несоветский. Так, по его словам, в списке, который партия «ОПЗЖ» подала 24 сентября в списке была кандидатура человека с фамилией Прудник, в то же время в списке, который был подан 5 октября его фамилия отсутствовала. Также, в едином списке дважды была продублирован кандидат Зинаида Моторная. На это Ирина Пономаренко отметила, что в списке, который партия предоставила 5 октября его фамилия отсутствовала в едином списке, но была в территориальном списке партии. Этот факт, по ее словам, члены комиссии посчитали технической ошибкой.

Далее вопросы Ирине Пономаренко начал задавать адвокат стороны ответчика Юрий Тимошин. В частности, он попросил объяснить почему комиссия собралась для рассмотрения списков партии «ОПЗЖ», есть ли решения суда, который признал действия ее членов противозаконными, в частности в вопросе вскрытия замков и сейфа. В ответ на это Ирина Пономаренко ответила, что горизбирком собрался на заседание 3 октября из-за решения суда, который обязал комиссию принять решение относительно списков кандидатов ряда партий. Она также отметила, что на сегодняшний день нет никаких решений суда о признании ее действий, либо других членов комиссии, противозаконными.

После завершения общения с заместителем главы горизбиркома Юрий Тимошин отметил, что заявленные представителем партии «Слуга народа» нарушения в проведении горизбиркомом заседания на котором были зарегистрированы списки партии «ОПЗЖ», а также нарушения в документации не соответствуют действительности.

В свою очередь Илья Шевченко попросил показать видеоматериалы на которых зафиксировано проведение областной конференция партии «ОПЗЖ» на которой делегаты утвердили списки кандидатов в депутаты горсовета, которые в итоге отличались от тех, которые были поданы для регистрации горизбиркомом. Также он попросил показать видео заседания горизбиркома на котором, по его словам, зафиксированы нарушения норм избирательного кодекса.

Заслушав доводы сторон и ознакомившись с видеоматериалами, судья удалился для принятия решения. Оно будет оглашено в 17:00.

Как известно, 2 октября Николаевский окружной административный суд обязал Николаевскую городскую территориальную избирательную комиссию принять решение об отказе либо регистрации списка кандидатов политсилы в депутаты горсовета. Решение суда вступило в силу сегодня, 5 октября.

Напомним, 29 сентября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия не приняла решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В ответ на это Артем Ильюк заявил, что «ОПЗЖ» обратится в суд с требованием зарегистрировать список кандидатов в депутаты городского совета.

Ранее глава Николаевской городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Павлова считает, что заседание избиркома, которое проводилось в ее отсутствие, является незаконным.