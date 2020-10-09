Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский заявил, что дал 5 лишних аппаратов ИВЛ областной «инфекционке» и ранее договорился с главврачом Светланой Федоровой об их передаче в больницы Николаева.

Об этом он написал на свое странице в Facebook.

Алексей Вадатурский отметил, что обещал подарить областному центру лечения инфекционных заболеваний 15 аппаратов исскуственной вентиляции легких, а передал 21. Он добавил, что договорился со Светланой Федоровой о том, что в случае необходимости она отдаст лишние приборы городским больницам.

— Дело в том, что я обещал «инфекционке» подарить 15 ИВЛов, а передал 21. Да, госпожа Федорова С. Ф., 21, а не 20, как Вы написали в письме Шамрай И. В. Так вот, передав в инфекционку последние 5 из 21 ИВЛ, вместо обещанных 15, я договорился и согласовал с Федоровой С. Ф., что она сейчас примет эти аппараты тоже, а потом, когда в городских больницах будет необходимость, она передаст им по нашей просьбе. Тем более, что она еще тогда говорила, что они уже лишние для нее. Представляете, какое неприятное удивление у меня было, когда я в СМИ прочитал, что Федорова С. Ф. в грубой форме отказала городу. Мол, цитирую «... Ребята, а не охренели ли Вы? Они ВСЕ у меня на балансе. И работают они одновременно или нет — не ваше дело. И каждый аппарат, ну так придумало НСЗУ хитро формулу, от количества аппаратов зависит зарплата сотрудников моих...». О том, что аппараты я по собственной воле передавал, и никто у меня ничего не вымаливал я уже молчу. Но, когда оказалось, что дело не в желании спасти жизнь ребенка, а в желании банально получать дополнительные деньги, я расстроился. Классно так устроились, аппараты стоят, не работают, а деньги налогоплательщиков капают... — написал Алексей Вадатурский.

Он публично призвал Светлану Федорову отдать 5 аппаратов ИВЛ в городскую детскую больницу № 2.

— Я думал, что порядочность победит, но, к сожалению, этого не произошло, поэтому, Светлана Федоровна, публично обращаюсь к Вам все же передать 5 аппаратов во 2-ю городскую детскую больницу, чтобы можно было спасать детские жизни, — добавил предприниматель.

Алексей Вадатурский обратился к лидеру «Нашего края» Юрию Кормышкину с предложением приобрести 5 аппаратов ИВЛ в «инфекционку».

— Если уж так нужны ИВЛ, которые просто стоят, чтобы от НСЗУ приходили средства, приобретите за собственные средства и передайте ей 5 аппаратов, или же просто компенсируйте им эти 500 тысяч гривен, — написал он.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич возмутился тем, что руководство областного центра лечения инфекционных заболеваний отказывается передать необходимые городу 6 аппаратов ИВЛ.

В свою очередь, главврач «инфекционки» возмутилась, что в горздраве сейчас требуют вернуть аппараты ИВЛ.

Ранее партия «Наш край» заявила о давлении Алексея Вадатурского на их кандидата на местных выборах Светлана Федорову.

В ответ Алексей Вадатурский заявил, что Светлана Федорова должна заниматься борьбой с коронавирусом без самопиара и скандалов.