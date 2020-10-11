Политический консультант, представитель «Комитета избирателей Украины» Александр Ухмановский заявил, что кампания по недопуску партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на выборы в Николаеве связана с желанием руководства провластной партии «Слуга народа» искусственно избавиться от своего главного оппонента.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, накануне «Слуга народа» проиграла суд, где представители партии требовали отменить регистрацию ОПЗЖ на выборы в Николаеве. Суд подтвердил законность регистрации оппозиционной партии. Теперь власть готовится к подаче апелляции, чтобы вновь попытаться «снять» ОПЗЖ. Александр Ухмановский, уверен, что «Слуги народа» сражаются не за соблюдение закона, а пытаются убрать с выборов своего главного конкурента.

— Зачем так рьяно партия власти, прекрасная партия, с высочайшим рейтингом пытается сбрить оппозицию? Да все просто. Работают на одном поле зеленые, — якобы патриоты, и ОПЗЖ, — якобы оппозиция. Рейтинг «Слуг» падает «стремительным домкратом» и электорат зеленных перетекает, большей частью в ОПЗЖ, в очень небольшой степени в «Наш Край» и «Пропозицию, — отметил он.

По информации Александра Ухмановского, кампанией по снятию ОПЗЖ с выборов руководит глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Нардеп, таким образом, пытается сохранить за собой влияние в регионе.

— Ходят слухи, что процесс борьбы с оппозицией курирует лично Давид Арахамия, который успешно зачистил для Сенкевича и Домбровской город от оппонентов. Кстати, кандидатуры, как я писал, от «Слуг» были настолько хорошими, что я лично проголосовал бы за них. Но нет. Зачищены были все. Подло, мерзко, низко и безжалостно. И есть разговоры о том, что зеленые таки «просрали» город. Теперь последний шанс Арахамии оставить за собой какое-то влияние — выиграть выборы в совет, — написал политолог.

Александр Ухмановский считает, что «слуги народа» преследуют идею выиграть местные выборы и получить большинство в будущем Николаевском городском совете, но для этого им нужно незаконно не допустить ОПЗЖ к выборам.

— Наш славный город Николаев, как всем известно, «синий» и позиции условно регионалов были сильны у нас всегда. Когда патриотический подъем 2014-15 годов был успешно профукан, город начал возвращаться к своим электоральным корням, и ОПЗЖ заняло нишу бывших ПР и ОБ. Поэтому надеяться на успешную кампанию по завоеванию большинства в горсовет для «Слуг народа» так же оправдано, как мне верить в то, что Сенкевич упадает на колени на площади имени Серости, покается во всех своих преступных воровских деяниях и лично сделает себе обрезание. Последний шанс «Слуг» и Арахамии — пойти по беспределу и просто не допустить ОПЗЖ к выборам, — сообщил он.

Недопуск к выборам политической партии, которую поддерживают четверть жителей Николаева может привести к силовым противостояниям.

— Рейтинг ОПЗЖ, судя по моим прогнозам и косвенным данным, — порядка четверти избирателей города. «Кинуть» такое число людей безнаказанно трудно. Практически невозможно, если эту огромную часть электората возглавят опытные лидеры. А, снова-таки, по моей информации, протесты готовятся. Более того, т. н. национал-патриоты, конечно же, воспользуются ситуацией и пойдут гонять вату. И оппозиция к этому уже готовится тоже. Мои информаторы говорят, что сценарий протестов, массовых и достаточно эффектных, уже подготовлен в нескольких вариантах. Значит закончится силовым противостоянием, где каждая сторона будет права: ОПЗЖ будет бороться за хваленую честность выборов, а патриоты будут бороться с «сепарами». В результате в этой всей кровище выиграет только одна сторона — инициаторы правового беспредела, т. е. «Слуги народа». Проиграют же все остальные, да и город с громадой в целом, — написал Александр Ухмановский.

Как стало известно ранее, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию в организации травли политсилы в Николаеве.

Также лидер николаевской городской партийной организации «Оппозиционной платформы – За жизнь» Артем Ильюк сообщил, что кампанию по дискредитации и снятию с выборов его политической силы организовал Давид Арахамия.

Напомним, 29 сентября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия не приняла решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В ответ на это Артем Ильюк заявил, что «ОПЗЖ» обратится в суд с требованием зарегистрировать список кандидатов в депутаты городского совета.

2 октября Николаевский окружной административный суд обязал Николаевскую городскую территориальную избирательную комиссию принять решение об отказе либо регистрации списка кандидатов политсилы в депутаты горсовета. Решение суда вступило в силу 5 октября.

В этот же день горизбиркомом было принято решение зарегистрировать список кандидатов от «ОПЗЖ». После этого «Слуги народа» подала иск о признании решения недействительным.

7 октября Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска партии «Слуги народа» и признал решение горизбиркома о регистрации списка кандидатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» законным.