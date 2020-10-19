Лидер избирательного списка партии «Миколаївці» в Николаевский городской совет Игорь Дятлов призвал власть и правоохранительные органы оставить в покое главврача областной инфекционной больницы Светлану Федорову и дать ей возможность спасать людей.

Такое заявление Игорь Дятлов сделал во время политического ток-шоу «Битва за місто» в эфире на НикВести 16 октября.

Напомним, ранее главного врача Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову вызывали на допрос в Национальную полицию из-за начала ремонтных работ третьего отделения больницы. Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций запретил проводить ремонтные работы в одном из отделений «Николаевского центра лечения инфекционных заболеваний». 15 октября, в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней сотрудники Ингульского районного отделения полиции пришли с обысками в рамках уголовного дела о подкупе избирателей.

— Хотелось бы стать на защиту наших медиков. Во-первых, это не первые выборы, на которые идут медики, чтобы становиться депутатами городского совета. Потому что это один из инструментов сделать для своей больницы больше, чем если ты не депутат городского совета. С другой стороны, следует сказать, что не только уважаемая мной Светлана Федорова баллотируется на этих выборах. И в партии «Слуга народа», и в «Пропозиции» есть медики. Я не понимаю, почему в условиях COVID-19 столько внимания уделяется травле одного специалиста, который за эти 4 - 5 месяцев реально спас очень много жизней николаевцев. И то, что мы сегодня говорим спасибо - этого недостаточно. Достаточно было бы сегодня совместно заявить, чтобы руки прочь от Светланы Федоровой, дайте возможность ей спасать людей, - сказал Игорь Дятлов.

Он отметил, что по мнению международных специалистов в области здравоохранения все переболеют коронавирусным заболеванием COVID-19.

Игорь Дятлов

— Послушайте, что говорят международные специалисты в области здравоохранения. Они нам всем говорят, что рано или поздно мы все с вами переболеем ковидом. Рано или поздно, мы все будем там. Так давайте сделаем так, чтобы условия работы наших специалистов, которые сегодня не в самых комфортных условиях работают, сделаем так, чтобы они могли эмоционально заниматься спасением жизней, а не отписками от правоохранительных органов, - сказал Игорь Дятлов.

Ранее сообщалось, что лидер избирательного списка партии «Миколаївці» на выборах в Николаевский городской совет Игорь Дятлов рассказал о том, почему принял решение не участвовать в мэрской гонке, а сконцентрироваться на формировании команды местной политической силы.