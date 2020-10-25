Кандат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Солтыс нашел потерянный дом в реестре избирателей на участке № 480769 в Заводском районе. Благодаря этому жители многоэтажного дома по адресу Садовая, 31-а смогли проголосовать.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Так, как сообщалось ранее, в Заводском районе Николаева на избирательном участке № 480769 по адресу улица Садовая, 31/2 в день выборов несколько часов работала самозванка. В частности, она отправляла домой избирателей, поскольку якобы не могла найти их дом среди адресов, закрепленных за этим избирательным участком.

С такой ситуацией столкнулись и жители многоэтажного дома по адресу Садовая, 31-а.

— Пришла сюда, а уже тут были наши люди. Выходят мне на встречу и говорят: «А нашего дома нет». Десятилетиями наш участок был здесь. А этот старший, который там (на участке, — прим.) ходит, говорит: «Через 4 года придете, будете голосовать». Да мы уже вас сейчас терпеть не можем, эту власть. Я обратилась к Олегу Петровичу (Солтысу, — прим.), и он помог, — рассказала жительница многоэтажки Светлана Ивановна.

Напомним, по состоянию на 18:00 полицейские Николаевской области зафиксировали 84 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Так, на избирательном участке, расположенном по улице Лазурной в Заводском районе Николаева, 68-летняя женщина разорвала четыре своих бюллетеня.

Ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина порвал четыре избирательных бюллетеня, которые были выданы ему для голосования. Полиция привлечет его к административной ответственности.

Также сегодня, 25 октября в 10:35 в полицию Ингульского района поступило сообщение о том, что человек отказался бросать в урну свой бюллетень и порвал его. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств. Свой поступок гражданин объяснил, что таким образом выразил свой протест против всех кандидатов.