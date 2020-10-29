В политической партии «За майбутнє» прокомментировали ситуацию с подведением итогов выборов в Николаеве и призвали «прекратить публичную истерию» и дождаться официальной информации о результатах голосования.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, распространенном Николаевской областной организацией партии «За майбутнє».

В партии отметили, что параллельный подсчет голосов партийными штабами проводится по желанию штабов и не может считаться подведением итогов избирательного процесса.

«Параллельный подсчет проводится для возможной юридической защиты результатов выборов, а еще параллельный подсчет громко декларируется и публикуется в СМИ для манипуляции общественным мнением. Несколько таких опубликованных подсчетов имеют разные цифры, разные результаты и все, кто их публикует, могут преследовать манипулятивные цели», - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что единственно юридически правильным правовым подсчетом может считаться только тот подсчет, который будет проведен и принят территориальной избирательной комиссией, а инструменты его оспаривания прописаны в законе.

«Следом за одними возможными манипуляциями идут другие. Это громкие публичные заявления в СМИ о фальсификациях, подтасовках, искажениях волеизъявления и т.д. Ряд партий и даже высоких должностных лиц доходят не только до громких, порой невероятно эмоциональных заявлений, но и последующих публичных взаимных обвинений и оскорблений. При этом все, без исключения, ссылаются на свои «единственно правильные» параллельные подсчеты и не приводят ни единого конкретного факта подтверждающих разного рода нарушениях, кроме общих громогласных фраз и не стесняются в грубых, оскорбительных эпитетах», - говорится в сообщении.

В партии «За майбутнє» считают, что политикам необходимо «немедленно прекратить публичную истерию» и исключительно в правовом поле защищать свои результаты.

«Чтобы не ставить под сомнение результаты и без того не очень легитимных выборов (72% избирателей не участвовало) необходимо немедленно прекратить публичную истерию и исключительно в правовом поле защищать свои результаты», - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что нужно дождаться официальных цифр и официального подведения итогов, а в случае несогласия апеллировать в ТИК, ЦИК, судебные инстанции в установленные законом сроки исключительно в рамках правового поля.

«Партия «За майбутнє», естественно тоже проводила высококвалифицированный всеукраинский параллельный подсчет голосов, но не манипулирует им, несмотря на, пусть и невысокий в Николаевской области для молодой партии, но вполне приемлемый результат.Нам всем для конструктивной работы в местных советах в интересах наших городов, районов и ОТГ, прежде всего, необходимо научиться быть терпимыми и взаимоуважительными друг к другу. Иначе это путь в никуда…», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением по поводу возможного «перебрасывания» голосов при подсчете.

Напомним, ранее Юрий Кормышкин заявил, что, согласно его данным, «Наш край» набрал 18,2% голосов для прохождения в Николаевский облсовет и 8,36% — в горсовет. Однако, из-за ряда ошибок, допущенных на избирательных участках, и фальсификаций, которыми занимаются представители власти, голоса «Нашего края» разворовываются.

В свою очередь, политическая партия «Пропозиція» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета. Согласно их подсчетам, «Наш край» не набрал 5% барьера и не прошел в Николаевский городской совет.

Партия «Европейская солидарность» требует массового пересчета голосов избирателей на выборах в Николаеве из-за нарушений законодательства при подсчете голосов и оформлении избирательной документации участковыми комиссиями.