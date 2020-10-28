Николаевский городской голова Александр Сенкевич намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением по поводу возможного «перебрасывания» голосов при подсчете.

Об этом он сказал корреспонденту НикВести, комментируя обвинения в фальсификациях в сторону городской власти.

— Завтра с утра буду обращаться в полицию с письменным заявлением о том, чтобы полиция взяла под контроль работу этих комиссий, пересчет и занялась уголовными фактами добрасывания голосов. Потому что полиция — это не просто охранники мешков с бюллетенями, это стражи законности избирательного процесса. И сегодня эти заявления выглядят, как дешевая манипуляция и способ прикрытия фальсификаций, — резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что Александр Сенкевич ответил на обвинения в том, что представители действующей власти пытаются сфальсифицировать выборы, воруя голоса у других партий.

Напомним, ранее Юрий Кормышкин заявил, что, согласно его данным, «Наш край» набрал 18,2% голосов для прохождения в Николаевский облсовет и 8,36% — в горсовет. Однако, из-за ряда ошибок, допущенных на избирательных участках, и фальсификаций, которыми занимаются представители власти, голоса «Нашего края» разворовываются.

В свою очередь, политическая партия «Пропозиція» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета. Согласно их подсчетам, «Наш край» не набрал 5% барьера и не прошел в Николаевский городской совет.

Партия «Европейская солидарность» требует массового пересчета голосов избирателей на выборах в Николаеве из-за нарушений законодательства при подсчете голосов и оформлении избирательной документации участковыми комиссиями.

Сообщалось, что кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко заявил, что ряд политически партий в Николаеве пытаются фальсифицировать результаты выборов.

Также кандидат в депутаты Николаевского городского совета Максим Невенчанный заявил, что ему известно о попытках изменить результаты местных выборов таким образом, чтоб ряд партий смогли преодолеть барьер в 5%.