Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин требует провести пересчет голосов на всех городских избирательных участках, заявляя, что у партии их воруют в пользу других кандидатов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Юрий Кормышкин отметил, что, согласно данным, «Наш край» набрал 18,2% голосов для прохождения в Николаевский облсовет и 8,36% – в горсовет. Однако, из-за ряда ошибок, допущенных на избирательных участках, и фальсификаций, которыми занимаются представители власти, голоса «Нашего края» разворовываются.

При этом, заявляя о манипуляциях со стороны местных властей, Юрий Кормышкин не указывает конкретных лиц.

– По имеющимся данным, «Наш край» одержал устойчивые 18,2% голосов избирателей для прохождения в Николаевский областной совет и 8,36% голосов – в Николаевский городской совет. Фальсификации, которыми сегодня занимается власть и не только, нарушают украинское законодательство и конституционное право нашего народа избирать и быть избранным. Кандидаты от партии «Наш край» на протяжении последних трех дней не просто наблюдали, но и фиксировали ряд нарушений. Отдельные случаи зафиксированы не только на видео, но и правоохранительными органами, - написал Юрий Кормышкин.

В частности, он отметил, что некоторые участковые комиссии намеренно затягивали процесс подсчета голосов и сдачи протоколов.

– На избирательных участках подсчет происходил с множественными нарушениями, а некоторые участки искусственно затягивают процесс подсчета голосов и сдачи протоколов. Я уверен, что таким образом, власть хочет разворовать голоса партии, сфальсифицировать результаты местных выборов. Власть готова идти на любые незаконные действия, чтобы «Наш край» не попал в будущий совет, - подчеркнул он.

Депутат подчеркнул, что партия намерена подать судебные иски, призвав участников избирательного процесса прекратить манипуляции и фальсификации. Также он добавил, что «Наш край» обратится к президенту Владимиру Зеленскому с требованием гарантировать честные выборы, не подыгрывая определенным партиям.

– Начинать новую каденцию с воровства – это поставить крест на местном самоуправлении. Поражение нужно принимать с достоинством и не лезть в чужой карман за голосами. «Наш край» обращается к гаранту Конституции Владимиру Зеленскому с требованием гарантировать каждому участнику избирательного процесса правомочное законодательное поле и не подыгрывать кому-то в отдельности для достижения результатов. Не позволяйте воровства представительских мандатов, - резюмировал депутат.

Напомним, политическая партия «Пропозиция» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета. Согласно их подсчетам, «Наш край» не набрал 5% барьера и не прошел в Николаевский городской совет.