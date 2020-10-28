Николаевский городской голова Александр Сенкевич ответил на обвинения в том, что представители действующей власти пытаются сфальсифицировать выборы, воруя голоса у других партий.

Свое мнение он высказал в комментарии корреспонденту НикВести.

В частности, мэр ответил на заявления главы облорганизации «Нашего края» Юрия Кормышкина о том, что власть хочет разворовать голоса его партии.

— Сегодня как представители местного самоуправления мы не контролируем работу комиссий, которая должна контролироваться ЦИК. Поэтому могу сказать о том, что городская власть не то, чтобы не занимается фальсификациями, а даже не имеет возможности контроля. Сегодня происходит контроль территориальной комиссии, а также участковых комиссий только представителями политической партии «Пропозиція», которые находятся внутри. Сегодня происходят, по моему мнению, вопиющие факты подмены голосов. О тех, кто заявляют (о фальсификациях со стороны Александра Сенкевича, прим.), могу сказать, на воре и шапка горит. Сегодня люди, которые не дополучили 5%, в лице Кормышкина занимаются фактически подбрасыванием себе голосов в комиссиях, обвиняя при этом городскую власть в фальсификациях, — сказал Александр Сенкевич.

Он также сообщил, что будет обращаться с заявлением в полицию по поводу возможных фальсификаций голосов.

— Завтра с утра буду обращаться в полицию с письменным заявлением о том, чтобы полиция взяла под контроль работу этих комиссий, пересчет и занялась уголовными фактами добрасывания голосов. Потому что полиция — это не просто охранники мешков с бюллетенями, это стражи законности избирательного процесса. И сегодня эти заявления выглядят, как дешевая манипуляция и способ прикрытия фальсификаций, — резюмировал мэр.

Напомним, ранее Юрий Кормышкин заявил, что, согласно его данным, «Наш край» набрал 18,2% голосов для прохождения в Николаевский облсовет и 8,36% — в горсовет. Однако, из-за ряда ошибок, допущенных на избирательных участках, и фальсификаций, которыми занимаются представители власти, голоса «Нашего края» разворовываются.

В свою очередь, политическая партия «Пропозиція» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета. Согласно их подсчетам, «Наш край» не набрал 5% барьера и не прошел в Николаевский городской совет.

В свою очередь, партия «Европейская солидарность» требует массового пересчета голосов избирателей на выборах в Николаеве из-за нарушений законодательства при подсчете голосов и оформлении избирательной документации участковыми комиссиями.

Сообщалось, что кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Руслан Москаленко заявил, что ряд политически партий в Николаеве пытаются фальсифицировать результаты выборов.

Также кандидат в депутаты Николаевского городского совета Максим Невенчанный заявил, что ему известно о попытках изменить результаты местных выборов таким образом, чтоб ряд партий смогли преодолеть барьер в 5%.