Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не собирается идти на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом он сказал на брифинге, сегодня, 30 октября, пишет LB.ua.

— Я попрошу вас не удивляться, что я не появлюсь на допрос. Почему? Фактически, обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель после этого? У подозреваемого одни права, в свидетеля — другие, - сказал он.

Ранее в Госбюро расследований заявили, что главу КСУ проверяют на участие в преступной организации. Его вызвали на допрос на следующий понедельник, 2 ноября.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.