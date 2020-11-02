Об этом в комментарии Hromadske рассказал депутат от «Слуги Народа» Данил Гетманцев.

По его словам, фракция сегодня соберется на обсуждение законопроекта Зеленского и решит, поддерживать ли его в целом, с предложениями и поправками. Он не исключил, что окончательный текст законопроекта может быть изменен и в него могут внести правки.

— Президент определил свою позицию относительно решения КС, подав соответствующий законопроект в Верховную Раду, я считаю, что это сильный поступок ... Я не уверен, что текст будет такой же. Я не могу сказать, что мы поддержим таким образом роспуск КС, — сказал Данил Гетьманцев.

Депутат добавил, что спикер парламента Разумков предложил альтернативный текст законопроекта о Конституционном суде, который депутаты обсудят на согласительном совете.

Отметим, Президент Владимир Зеленский 30 октября подал в Верховную Раду законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда Украины и начать отбор новых судей.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров продолжить поддержку Украины на фоне конституционного кризиса в стране.