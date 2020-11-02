Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета.

По словам Разумкова, на рассмотрении парламента уже есть несколько законопроектов, касающихся решения Конституционного суда. Проект, который должны сегодня внести, восстановит статью 366 Уголовного кодекса (служебный подлог).

— Будет два месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были затронуты Конституционным судом в его решении, — добавил глава парламента.

Депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк опубликовал две страницы законопроекта «О возобновлении действия отдельных положений закона «О предотвращении коррупции».

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров продолжить поддержку Украины на фоне конституционного кризиса в стране.