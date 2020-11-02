В Конституционном Суде опровергают информацию, что заказали решетки на окна после протестов под судом 30 октября.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

«Ряд средств массовой информации распространили сообщение о том, что Конституционный Суд после недавнего протеста под его стенами заказал решетки на двери и окна. По этому поводу сообщаем, что данная закупка никоим образом не связана с событиями, имевшими место 30 октября 2020 года. Она была предусмотрена Годовым планом закупок Конституционного Суда Украины на 2020 год (Протокол № 4 от 29 января 2020 года)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что маркетинговое исследование и получение ценовых предложений от трех поставщиков продолжалось в течение сентября-октября текущего года. В конце октября 2020 года КС получил наиболее экономически выгодное предложение от ООО «ТРЕЙД ТУЛС».

В суде утверждают, что между КС и этим предприятием был заключен договор от 30 октября 2020 года о предоставлении услуг по установке металлических решеток на окна и двери первого этажа административного здания суда на общую сумму 48,7 тысячи гривен. Срок выполнения этого договора — до 31 декабря 2020 года.

Напомним, что закупку провели 30 октября после 16:00, то есть после завершения акции протеста, которая состоялась возле Конституционного суда утром в этот день.

30 октября граждане, возмущенные решением КС об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, забросали двор суда презервативами и дымовыми шашками.

Тех судей, которые принимали это решение, требовали отправить в российский Ростов.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.