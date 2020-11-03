Порядка 150 народных депутатов просят 11 судей Конституционного суда добровольно уйти в отставку после поддержки решения о неконституционности некоторых норм относительно электронного декларирования.

Об этом сообщает издание Украинская Правда.

— Народные депутаты Украины, подписавшие это заявление... призывают судей Конституционного Суда Украины, которые поддержали решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020 от 27 ноября 2020 года, сложить с себя полномочия судьи Конституционного Суда Украины по собственному желанию или подать в отставку немедленно! — отмечает издание.

Этот призыв обращен к таким судьям:

— Тупицкому Александру Николаевичу;

— Городовенко Виктору Валентиновичу;

— Завгородней Ирине Николаевне;

— Касминину Александру Владимировичу;

— Кривенко Виктору Васильевичу;

— Литвинову Александру Николаевичу;

— Мойсыку Владимиру Романовичу;

— Сасу Сергею Владимировичу;

— Слиденко Игорю Дмитриевичу;

— Филюку Петру Тодосеивичу;

— Юровской Галине Валентиновне.

Ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила «Интерфакс-Украина», что под заявлением Верховной Рады к судьям Конституционного суда есть «уже более 150 подписей» и она надеется, что будет и 226 голосов, и «конституционное большинство».

В комментарии «Украинской правде» она сказала, что подписали заявление и нардепы «Слуги народа», и нардепы из фракций «Голоса», «Европейской солидарности», группы «Доверие».

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому войной в случае роспуска суда.