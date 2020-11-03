Об этом сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемым по делу был экс-глава Запорожской областной государственной администрации. Вероятно, речь идет о Константине Брыле, который в декларации не указал авто Range Rover и четыре автомобиля Mercedes-Benz. Он возглавлял Запорожскую ОГА с 22 апреля 2016 года по 11 июня 2019 года.

Всего в ВАКС на момент решения Конституционного суда было 17 уголовных дел, касающихся недостоверного декларирования.

В комментарии «Украинской правде» она сказала, что подписали заявление и нардепы «Слуги народа», и нардепы из фракций «Голоса», «Европейской солидарности», группы «Доверие».

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому войной в случае роспуска суда.