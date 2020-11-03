Председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио предложил президенту Владимиру Зеленскому провести экспертизу ситуации в Украине, которая сложилась после скандального решения Конституционного суда.

Об этом сообщает пресс-слжуба Офиса Президента.

Согласно сообщению, президент Украины и председатель Венецианской комиссии согласились, что нужно восстановить доверие к судебной системе и особенно в КС.

Зеленский отметил, что как глава государства не может допустить ситуации, когда орган, который должен давать оценку соответствию Конституции, выносит неправовые решения, уничтожает систему антикоррупционных органов, включая НАБУ, НАПК и Высший антикоррупционный суд.

Букиккио предложил экспертизу Венецианской комиссии в этой сложной ситуации. Он также отметил, что в любом случае нельзя ставить под угрозу такие важные вопросы, как существование Высшего антикоррупционного суда, деятельность Фонда гарантирования вкладов физических лиц, земельой реформы.

Глава Венецианской комиссии отметил, что общей целью сегодня является восстановление доверия к судебной системе и особенно в Конституционный Суд. Зеленский пригласил Венецианскую комиссию принять участие в совместной работе над широкой судебной реформой.

— Моя первоочередная задача сейчас — сохранить непрерывное функционирование НАПК и антикоррупционных органов и усиливать эффективность их работы, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому войной в случае роспуска суда.