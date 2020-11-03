Более 200 народных депутатов поддержали обращение к судьям Конституционного суда, которые поддержали решение относительно декларирования, с призывом самостоятельно уйти в отставку. Завтра это заявление передадут в КСУ.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

По словам депутата, обращение к судьям КСУ уже подписали 226 народных депутатов из разных парламентских фракций.

— В основном это подписи депутатов нашей фракции «Слуги народа». Есть подписи «Голоса», «Европейской солидарности» и группы «Доверие». Физически это заявление с подписями мы передадим в Конституционный суд завтра в первой половине дня, — рассказала Евгения Кравчук.

Депутаты призывают судей КСУ Александра Тупицкого, Виктора Городовенко, Ирину Завгороднюю Александра Касминина, Виктора Кривенко, Александра Литвинова, Владимира Мойсика, Сергея Саса, Игоря Слиденко, Петра Филюка и Галину Юровскую безотлагательно сложить с себя полномочия по собственному желанию либо подать в отставку.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому войной в случае роспуска суда.