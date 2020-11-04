Народные депутаты передали в Конституционный суд заявление, в котором призывают 11 судей добровольно уйти в отставку. Обращение касается именно тех судей, которые поддержали отмену ряда антикоррупционных норм.
Как сообщает пресс-служба «Слуги Народа», заявление подписали 226 народных депутатов.
Глава фракции «слуг» Давид Арахамия заявил, что это заявление имеет цель показать суду, что «народные депутаты — это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы. Нет доверия после таких решений к судьям».
В случае, если судьи не сложат полномочия, у депутатов есть ряд законодательных инициатив по поводу КС, добавил депутат.
В Конституционном суде сказали, что заявление депутатов зарегистрировали и приняли к рассмотрению.
Депутаты требуют уйти в отставку по собственному желанию:
Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.
Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.
Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.
На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.
После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.
Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому войной в случае роспуска суда.
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Народные депутаты передали в Конституционный суд заявление, в котором призывают 11 судей добровольно уйти в отставку. Обращение касается именно тех судей, которые поддержали отмену ряда антикоррупционных норм.
Как сообщает пресс-служба «Слуги Народа», заявление подписали 226 народных депутатов.
Глава фракции «слуг» Давид Арахамия заявил, что это заявление имеет цель показать суду, что «народные депутаты — это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы. Нет доверия после таких решений к судьям».
В случае, если судьи не сложат полномочия, у депутатов есть ряд законодательных инициатив по поводу КС, добавил депутат.
В Конституционном суде сказали, что заявление депутатов зарегистрировали и приняли к рассмотрению.
Депутаты требуют уйти в отставку по собственному желанию:
Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.
Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.
Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.
На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.
После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.
Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому войной в случае роспуска суда.