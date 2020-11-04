Как сообщает пресс-служба «Слуги Народа», заявление подписали 226 народных депутатов.

Глава фракции «слуг» Давид Арахамия заявил, что это заявление имеет цель показать суду, что «народные депутаты — это делегированные обществом субъекты законодательной инициативы. Нет доверия после таких решений к судьям».

В случае, если судьи не сложат полномочия, у депутатов есть ряд законодательных инициатив по поводу КС, добавил депутат.

В Конституционном суде сказали, что заявление депутатов зарегистрировали и приняли к рассмотрению.