Решение Конституционного суда об отмене электронного декларирования воспринято руководством Всемирного банка как нарушение обязательств по Development Policy Loan (DPL, Займу на политику развития), что ставит под угрозу все проекты финансирования Всемирным банком на общую сумму $2,23 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Об это пишет Интерфакс-Украина.

«Располагаю оценками руководящего звена Всемирного банка по решению КС относительно е-деклараций. Там считают, что Украина нарушает свои обязательства по DPL (Заем на политику развития – прим.). Это ставит под угрозу все проекты Банка с Украиной. В общем, речь идет о $2,23 млрд», – написал он в своем блоге для «24 канала».

По его словам, без законодательного урегулирования вопроса с КС международные партнеры заблокируют все финансовые сделки.

«Рискуем в этом году потерять два транша МВФ по $700 млн, а также - EUR600 млн в рамках помощи ЕС и $350 млн - от Всемирного банка. А в следующем - еще $1,5 млрд от МВФ, EUR600 млн от ЕС и $350 млн Всемирного банка», - пояснил Марченко.

КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины «О предотвращении коррупции». Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС «ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов». В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона «О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Ранее в Раде собрали более 150 подписей нардепов под готовящимся заявлением Верховной Рады к судьям Конституционного суда с призывом освободить свои должности.

Президент Украины Владимир Зеленский также призвал действующий состав КС подать в отставку, отметив, что судьи, не поддержавшие вызвавшее резонанс решение от 27 октября, могли бы вновь стать судьями обновленного КС.