В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 50 нардепов относительно соответствия Конституции указов президента о назначении членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Соответствующая информация обнародована на сайте суда.

«В Конституционный Суд Украины 4 ноября поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины указов Президента Украины” от 29 мая 2018 года № 152/2018, от 29 мая 2018 года № 153/2018, от 29 мая 2018 года № 154/2018, от 29 октября 2019 года № 780/2019, от 29 октября года 2019 № 781/2019, от 29 октября 2019 года № 782/2019, от 29 октября 2019 года № 783/2019», — говорится в сообщении.

Вышеупомянутые указы касаются назначения членов Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кроме того, просят проверить на конституционность некоторые пункты ЗУ «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг» и ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг». В частности, что касается предоставления полномочий Президенту Украины для обеспечения устойчивой деятельности Нацкомиссии.

«Субъекты права на конституционное представление считают, что оспариваемые Указы Президента Украины не отвечают требованиям ч.4 ст. 5, ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч.2 ст.19, ч. 1 и 3 ст.106 Конституции Украины, поскольку Президент Украины, действуя вне своей конституционной компетенции, назначил оспариваемыми Указами членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», — говорится в конституционном представлении.

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