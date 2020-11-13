Член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кандидат в депутаты Николаевского городского совета Максим Невенчанный осудил возможные фальсификации выборов в Николаевский областной совет и заявил, что мандат депутат должны получить те кандидаты, которые получили максимальную поддержку избирателей.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

Максим Невенчанный

Политик призвал коллег по партии осудить возможные фальсификации и тех кандидатов, которые при помощи договоренностей с областным руководством «ОПЗЖ», или избиркома отобрали заслуженную победу у тех, кого поддержали жители Николаевщины.

— Я наблюдаю за всеми заявлениями о фальсификациях. Я на нашем общем собрании буду поднимать вопрос, чтобы озвучили общую позицию партии. Я считаю, что те люди, которые выдвигались от нашей политической силы получили максимальную поддержку и стали депутатами городского совета должны ими быть опираясь на поддержку людей, а не решая вопросы с руководством областной ячейки партии, или в областной избирательной комиссии. Я лично за то, чтобы мы максимально осудили вот таких фальсификаторов и добились, чтобы о нашу политическую силу в городском и областном совете представляли люди, которые опираются на поддержку людей, — заявил Максим Невенчанный.

Ранее НикВести сообщали о том, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 86 дополнительных голосов за кандидата от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анара Ахундова, забрав голоса у кандидата от политсилы Татьяны Потапенко, которая является сотрудницей порта «Ника-Тера». В итоге, около 3 часов ночи 8 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в облсовет в нарушение закона, поскольку по законодательству ТИК должна была огласить результаты до 6 ноября. Во время оглашения результатов были зачитаны голоса, которые не совпадают в первичными данными избирательных участков.

Николаевский политолог Федор Левченко заявил, что глава Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний решил «кинуть» бизнесмена Дмитрия Фирташа, сфальсифицировав результаты выборов под своего кандидата Анара Ахундова.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная избирательная комиссия получила незаполненный протокол с одного из избирательных участков, где голоса были вписаны только за кандидата в депутаты облсовета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Анара Ахундова.

10 ноября, Александр Потемкин посетил Николаевский облизбирком и попросил предоставить ему заверенные комиссией экземпляры протоколов для подготовки судебного иска, однако, ему отказали.

11 ноября, журналист НикВести Олег Деренюга опубликовал доказательства фальсификаций выборов в Николаевский областной совет на округе №3.

12 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия при подведении итогов выборов депутатов областного совета пользовалась не официальными данными — бумажными протоколами ТИК с соответствующими печатями и подписями, а данными электронного кабинета Центризбиркома, использование которого является лишь рекомендацией.

Лидер Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил, что суд должен разобраться в вопросе возможных фальсификаций при подсчете результатов выборов в областной совет.