Больше всего мандатов на местных выборах 25 октября 2020 года получили партии «Слуга народа», «Батьківщина» и «ОПЗЖ».

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

По состоянию на 18 ноября ЦИК получила сведения о результатах выборов депутатов 1517 местных советов, что составляет почти 96,2% от общего количества советов, депутаты которых избираются на местных выборах 25 октября.

Мандаты распределились следующим образом:

«Слуга народа» — почти 17,59% (5809 мандатов). «Батькiвщина» — больше 12,39% депутатов (4093 мандата). «ОПЗЖ» — 11,75% (3881 мандат). «За майбутнє» — более 11,42% мандатов от общего количества (3773 человека), «Европейская солидарность» — почти 10,73% (3543 человека), «Наш край» — почти 5,13% (1694 человека), «Всеукраинское объединение «Свобода» — более 2,61% (863 человека), «Украинская стратегия Гройсмана» — почти 1,72% (567 человек), «Пропозиція» — более 1,66% (549 человек), «Радикальная партия Олега Ляшко» — почти 1,62% (535 человек).

Также в ЦИК отмечают, что 6586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижения (в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч), а 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий.

В общем своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 политических партий.

Кроме того, на сегодняшний день Комиссия получила информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских головах от общего количества голов, которые избираются на нынешних местных выборах. Из них 661 избранный голова баллотировался путем самовыдвижения, 733 — выдвигались местными организациями политических партий. Последние в общем являются представителями 46 партий.

Из общего количества таких голов почти 30,74% (225 человек) представляют партию «Слуга народа». Вслед разместились следующие партии, кандидаты от которых стали победителями выборов голов: «За майбутнє» — более 12,43% (92 человек), «Всеукраинское объединение» Батьківщина» — более 7,24% (53 человека), «Оппозиционная платформа — за жизнь» — более 7,1% (52 человека), «Наш край» — почти 6,15% (45 человек), «Европейская солидарность» — более 5,6% (41 человек), «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,83% (28 человек), «Доверие» — более 3,14% (23 человека). Другие партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек.

Напомним, общественная организация «Передовые правовые инициативы», внесенная в базу псевдосоциологов, чьи исследования систематически не совпадают с результатами выборов, спрогнозировала победу Владислава Чайки на выборах мэра Николаева.

Ранее Николаевская областная территориальная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов за кандидатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на 4 округе на выборах в облсовет, в результате чего результаты многих кардинально изменились.