Больше всего мандатов на местных выборах 25 октября 2020 года получили партии «Слуга народа», «Батьківщина» и «ОПЗЖ».
Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
По состоянию на 18 ноября ЦИК получила сведения о результатах выборов депутатов 1517 местных советов, что составляет почти 96,2% от общего количества советов, депутаты которых избираются на местных выборах 25 октября.
Мандаты распределились следующим образом:
Также в ЦИК отмечают, что 6586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижения (в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч), а 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий.
В общем своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 политических партий.
Кроме того, на сегодняшний день Комиссия получила информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских головах от общего количества голов, которые избираются на нынешних местных выборах. Из них 661 избранный голова баллотировался путем самовыдвижения, 733 — выдвигались местными организациями политических партий. Последние в общем являются представителями 46 партий.
Из общего количества таких голов почти 30,74% (225 человек) представляют партию «Слуга народа». Вслед разместились следующие партии, кандидаты от которых стали победителями выборов голов: «За майбутнє» — более 12,43% (92 человек), «Всеукраинское объединение» Батьківщина» — более 7,24% (53 человека), «Оппозиционная платформа — за жизнь» — более 7,1% (52 человека), «Наш край» — почти 6,15% (45 человек), «Европейская солидарность» — более 5,6% (41 человек), «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,83% (28 человек), «Доверие» — более 3,14% (23 человека). Другие партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек.
Напомним, общественная организация «Передовые правовые инициативы», внесенная в базу псевдосоциологов, чьи исследования систематически не совпадают с результатами выборов, спрогнозировала победу Владислава Чайки на выборах мэра Николаева.
Ранее Николаевская областная территориальная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов за кандидатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на 4 округе на выборах в облсовет, в результате чего результаты многих кардинально изменились.
Как известно, кандидат от «ОПЗЖ» Анар Ахундов, которому областная территориальная избирательная комиссия посчитала 40 дополнительных голосов, забрав их у кандидата Татьяны Потапенко, подал жалобу в апелляционный суд с просьбой отменить решение Николаевского окружного админсуда, который обязал облизбирком пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в областной совет.
Отметим, 17 ноября облизбирком провел повторный подсчета голосов избирателей на 3 округе. В результате проведенного подсчета оказалось, что итоги голосования за кандидатов в территориальном списке партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» кардинально изменились: в отношении каждого из 10 кандидатов количество голосов изменилось. Примечательно, что после повторного подсчета количество голосов увеличилось не только у кандидата Александра Потемкина, но и у Евгения Горбурова, Валентины Королевой и Виктора Сандула. А у некоторых кандидатов, которые в результате пересчета «потеряли» голоса, разница составляет около 1000 голосов.
Ранее НикВести сообщали о том, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 86 дополнительных голосов за кандидата от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анара Ахундова, забрав голоса у кандидата от политсилы Татьяны Потапенко, которая является сотрудницей порта «Ника-Тера».
В итоге, около 3 часов ночи 8 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в облсовет в нарушение закона, поскольку по законодательству ТИК должна была огласить результаты до 6 ноября. Во время оглашения результатов были зачитаны голоса, которые не совпадают в первичными данными избирательных участков.
Николаевский политолог Федор Левченко заявил, что глава Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний решил «кинуть» бизнесмена Дмитрия Фирташа, сфальсифицировав результаты выборов под своего кандидата Анара Ахундова.
13 ноября николаевский окружной административный суд обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в областной совет.
Временно исполняющий обязанности главы региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардеп Юрий Загородний говорит, что лично обнаружил незначительные расхождения в результатах голосования на округе №4, где избирательная комиссия досчитала голоса за кандидата от политической партии «ОПЗЖ» Анара Ахундова.
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Больше всего мандатов на местных выборах 25 октября 2020 года получили партии «Слуга народа», «Батьківщина» и «ОПЗЖ».
Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
По состоянию на 18 ноября ЦИК получила сведения о результатах выборов депутатов 1517 местных советов, что составляет почти 96,2% от общего количества советов, депутаты которых избираются на местных выборах 25 октября.
Мандаты распределились следующим образом:
Также в ЦИК отмечают, что 6586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижения (в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч), а 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий.
В общем своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 политических партий.
Кроме того, на сегодняшний день Комиссия получила информацию о более 98% избранных сельских, поселковых, городских головах от общего количества голов, которые избираются на нынешних местных выборах. Из них 661 избранный голова баллотировался путем самовыдвижения, 733 — выдвигались местными организациями политических партий. Последние в общем являются представителями 46 партий.
Из общего количества таких голов почти 30,74% (225 человек) представляют партию «Слуга народа». Вслед разместились следующие партии, кандидаты от которых стали победителями выборов голов: «За майбутнє» — более 12,43% (92 человек), «Всеукраинское объединение» Батьківщина» — более 7,24% (53 человека), «Оппозиционная платформа — за жизнь» — более 7,1% (52 человека), «Наш край» — почти 6,15% (45 человек), «Европейская солидарность» — более 5,6% (41 человек), «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,83% (28 человек), «Доверие» — более 3,14% (23 человека). Другие партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек.
Напомним, общественная организация «Передовые правовые инициативы», внесенная в базу псевдосоциологов, чьи исследования систематически не совпадают с результатами выборов, спрогнозировала победу Владислава Чайки на выборах мэра Николаева.
Ранее Николаевская областная территориальная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов за кандидатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на 4 округе на выборах в облсовет, в результате чего результаты многих кардинально изменились.
Как известно, кандидат от «ОПЗЖ» Анар Ахундов, которому областная территориальная избирательная комиссия посчитала 40 дополнительных голосов, забрав их у кандидата Татьяны Потапенко, подал жалобу в апелляционный суд с просьбой отменить решение Николаевского окружного админсуда, который обязал облизбирком пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в областной совет.
Отметим, 17 ноября облизбирком провел повторный подсчета голосов избирателей на 3 округе. В результате проведенного подсчета оказалось, что итоги голосования за кандидатов в территориальном списке партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» кардинально изменились: в отношении каждого из 10 кандидатов количество голосов изменилось. Примечательно, что после повторного подсчета количество голосов увеличилось не только у кандидата Александра Потемкина, но и у Евгения Горбурова, Валентины Королевой и Виктора Сандула. А у некоторых кандидатов, которые в результате пересчета «потеряли» голоса, разница составляет около 1000 голосов.
Ранее НикВести сообщали о том, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 86 дополнительных голосов за кандидата от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анара Ахундова, забрав голоса у кандидата от политсилы Татьяны Потапенко, которая является сотрудницей порта «Ника-Тера».
В итоге, около 3 часов ночи 8 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в облсовет в нарушение закона, поскольку по законодательству ТИК должна была огласить результаты до 6 ноября. Во время оглашения результатов были зачитаны голоса, которые не совпадают в первичными данными избирательных участков.
Николаевский политолог Федор Левченко заявил, что глава Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний решил «кинуть» бизнесмена Дмитрия Фирташа, сфальсифицировав результаты выборов под своего кандидата Анара Ахундова.
13 ноября николаевский окружной административный суд обязал областную избирательную комиссию пересчитать итоги выборов по округу №4 на выборах в областной совет.
Временно исполняющий обязанности главы региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», нардеп Юрий Загородний говорит, что лично обнаружил незначительные расхождения в результатах голосования на округе №4, где избирательная комиссия досчитала голоса за кандидата от политической партии «ОПЗЖ» Анара Ахундова.
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Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
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Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
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Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов