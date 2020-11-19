Территорию регионального филиала «Суспільного телебачення» обследовали взрывотехники, кинолог со служебной собакой, следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции и спасатели. Взрывчатку там не нашли.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что вечером 19 ноября поступило анонимное сообщение о минировании здания телеканала «Суспільне.Миколаїв», где в 19:20 должны были начаться дебаты между кандидатами в мэры Александром Сенкевичем и Владиславом Чайкой.

Данное событие квалифицировано по ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению человека, предоставившего ложное сообщение о заминировании.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Повторное совершение таких действий наказывается заключением на срок до восьми лет.

Ранее сообщалось, что народный депутат из фракции «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич предложил Александру Сенкевичу перенести дебаты с его оппонентом на выборах мэра Николаева Владиславом Чайкой. Александр Сенкевич согласился.

Как сообщалось ранее, вечером 19 ноября поступило анонимное сообщение о минировании здания телеканала «Суспільне.Миколаїв», где в 19:20 должны были начаться дебаты между кандидатами в мэры Александром Сенкевичем и Владиславом Чайкой.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич, реагируя на попытку своего оппонента на выборах городского головы Владислава Чайки заговорить с ним, предложил тому приходить на дебаты, чтобы там пообщаться.

Ранее, 23 октября в Николаеве в эфире ток-шоу «Битва за місто» прошли дебаты кандидатов на должность городского головы. В них приняли участие Александр Сенкевич, Николай Круглов, Александр Садыков, Юрий Гранатуров и Татьяна Домбровская. Владислав Чайка не пришел на дебаты и заявил, что считает их «местечковым шоу», а своих оппонентов «говорунами». Комментируя отсутствие Владислава Чайки на дебатах, мэр Николаева Александр Сенкевич допустил, что тому просто нечего сказать.

Также Владислав Чайка пожаловался, что его не уведомили о формате проведения дебатов на «Суспільном», хотя ему приходило письменное приглашение.