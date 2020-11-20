Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от «Европейская солидарность» Виктория Москаленко не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы облсовета.

Об этом она заявила в комментарии корреспонденту НикВести.

По словам политика, она готова объединяться вокруг своих коллег, которые хотят занять этот пост.

— Я готова объединяться и поддерживать тех людей, которые готовы возглавить облсовет. Я свое уже отработала. Сегодня есть депутаты, которые мне предлагают вновь попробовать стать главой облсовета. Но этот вопрос будет решать партия. Я скажу честно, пусть кто-то другой попробует этот хлеб и поймет насколько непросто возглавлять орган местного самоуправления, — заявила Виктория Москаленко.

Отметим, 3 декабря 2015 года Виктория Москаленко была избрана главой Николаевского областного совета седьмого созыва. За время своей работы ее неоднократно пытались снять с занимаемой должности депутаты облсовета, однако не одна из таких попыток так и не увенчалась успехом.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что в Николаевской областной организации политической партии «Слуга народа» в присутствии народных депутатов Давида Арахамии, Александра Пасечного, Александра Гайду, Артема Черноморова, Максима Дырдина, Игоря Копытина и Игоря Негулевского, а также главы областного штаба «Слуги народа» Виталия Кима прошло обсуждение каким образом новоизбранные депутаты областного совета начнут реализацию партийной стратегии развития региона и провели первую рабочую встречу. В ходе данной встречи было принято решение выдвинуть лидера избирательного списка партии в облсовет Анну Замазееву претендентом на должность главы Николаевского областного совета.

Кандидат в депутаты, руководитель областной организации партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа говорит, что политсила рассмотрит предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

В то же время кандидат в депутаты Николаевского областного совета от «Европейская солидарность» Виктория Москаленко выступила против предложенной «Слугой народа» кандидатуры Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Майборода считает, что политсила не может поддержать предложенную «Слугой народа» кандидатуру Анны Замазеевой на пост главы облсовета.

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Наш край» Юрий Кормышкин считает, что политсила «Слуга народа» проиграла местные выборы и не имеет права на выдвижение своего кандидата на пост главы облсовета.

В свою очередь руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» в Николаеве Виталий Ким считает, что наилучшей кандидатурой на пост главы Николаевского областного совета может быть только представитель его политсилы Анна Замазеева.