В Николаеве раздают лживую агитационную продукцию, направленную на дискредитацию кандидата на должность городского головы Александра Сенкевича.

Об этом сообщили в партии «Пропозиція».

Как отметили в партии, на агитационной продукции представлена так называемая «программа» Сенкевича, которая не соответствует действительности. Кроме того, на листовке указано, что эта продукция напечатана и профинансирована избирательным фондом Александра Сенкевича, что тоже не соответствует действительности.

– Такая провокация нарушает законы Украины и требует расследования со стороны правоохранительных органов. Призываем полицию принять оперативные меры, а граждан, которые стали свидетелями распространения таких листовок - сообщать на линию «102» о нарушении закона и указывать, где именно происходит распространение, - говорится в сообщении партии.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александра Сенкевич призвал горожан прийти на второй тур выборов, который состоится в следующее воскресенье, 22 ноября.

Напомним, в политической партии «Пропозиция» уже заявяли, что в Николаеве распространяют агитматериалы, направленные на дискредитацию действующего мэра Александра Сенкевича.

Напомним, что во время избирательной кампании первого тура выборов в мэры Николаева на протяжении нескольких дней распространяли агитлистовки, направленные на дискредитацию действующего городского головы Александра Сенкевича и в поддержку кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской.

Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что «чернуху» против него распространяют потому что он единственный, кто что-то делал последние 5 лет для города.