В региональной организации партии «Пропозиція» написали заявление в полицию из-за распространения по Николаеву листовок, направленных на дискредитацию кандидата на должность городского головы Александра Сенкевича.

Об этом сообщается на странице партийной организации в Facebook.

— Распространение указанных листовок является правонарушением! Как «Агитаторы», так и те, кто организовали это, понесут ответственность! Юристы нашей команды уже отреагировали должным образом, и ждем квалификационной реакции от правоохранительных органов, — говорится в заявлении партии.

Ранее в партии рассказали, что на агитационной продукции представлена так называемая «программа» Сенкевича, которая не соответствует действительности. Кроме того, на листовке указано, что эта продукция напечатана и профинансирована избирательным фондом Александра Сенкевича, что тоже не соответствует действительности.

Также сообщалось, что Николаевский городской голова Александра Сенкевич призвал горожан прийти на второй тур выборов, который состоится в следующее воскресенье, 22 ноября.

Напомним, в политической партии «Пропозиция» уже заявяли, что в Николаеве распространяют агитматериалы, направленные на дискредитацию действующего мэра Александра Сенкевича.

Напомним, что во время избирательной кампании первого тура выборов в мэры Николаева на протяжении нескольких дней распространяли агитлистовки, направленные на дискредитацию действующего городского головы Александра Сенкевича и в поддержку кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской.

Тогда Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что «чернуху» против него распространяют потому что он единственный, кто что-то делал последние 5 лет для города.