Центральная избирательная комиссия начала получать информацию от территориальных избирательных комиссий по результатам второго тура выборов мэра. Сейчас известны результаты голосования в Ужгороде, Славянске и Бердянске.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В Ужгороде официально победил действующий городской глава Богдан Андреев. Его поддержали 51,01% избирателей, которые приняли участие во втором туре голосования.

Жители Славянска также переизбрали действующего мэра города. Вадим Лях получил поддержку 60,87% проголосовавших.

В Бердянске во втором туре выборов победил представитель партии «За майбутнє». За Валерия Баранова проголосовали 49,98% избирателей.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Киева призвал николаевцев не верить данным экзитпола НикВести по результатам выборов в Николаеве, где проиграл их кандидат Владислав Чайка.

Как известно, в эфире телеканала «112.Украина» был озвучен результат экзитпола, согласно которому кандидат в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка набирает 51,96%, а его оппонент от партии «Пропозиція»: действующий городской голова Александр Сенкевич — 48,04%. Данный экзитпол был проведен компанией Independent Researching Group.

Отметим, что по результатам экзитпола НикВести, действующий городской голова Николаева Александр Сенкевич побеждает на выборах мэра с результатом 61,6% против 38,4% у представителя «ОПЗЖ» Владислава Чайки.

Эти данные практически полностью совпадают с результатами параллельного подсчета голосов, проведенного штабом кандидата в мэры Александра Сенкевича. Штаб Владислава Чайки не публиковал никаких альтернативных данных по параллельному подсчету.

Также нардеп от «ОПЗЖ» Волошин заявил, что его шокировало, что НикВести «хватило наглости» обнародовать экзитпол по выборам мэра Николаева.