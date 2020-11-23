Голосеевский районный суд города Киева закрыл дело против судьи Конституционного суда Украины Игоря Слиденко. Национальное агентство по предотвращению коррупции обвинило судью в неподаче е-деклараций.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в понедельник, 23 ноября, суд рассмотрел два админпротокола, составленные на судью за несвоевременную подачу е-декларации.

«Закрыто дело по обоим протоколам в связи с отменой акта, который устанавливает ответственность», — сообщил источник.

Дело было закрыто из-за того, что ранее Конституционный суд признал неконституционной и отменил ответственность за недостоверное декларирование. Судьей-докладчиком в этом процессе был именно Игорь Слиденко.

НАПК заявило, что он действовал в условиях конфликта интересов. Сам судья сообщил РБК-Украина, что пропустил 10-дневный срок подачи е-декларации о своей зарплате из-за того, что находился заграницей на новогодние праздники.

Ранее Голосеевский суд закрыл дело против судьи КСУ Владимира Мойсика. Ранее сообщалось, что Конституционный суд отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Эти полномочия НАПК суд признал неконституционными.

Позже стало известно, что накануне этого решения НАПК готовилось вручить протоколы о конфликте интересов трем судьям КСУ, среди которых были Владимир Мойсик и Слиденко.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому войной в случае роспуска суда.