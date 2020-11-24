Об этом говорится в эдиториале (мнении всей редакции) газеты, передает Hromadske/

Там отметили, что президент Владимир Зеленский — один из первых иностранных лидеров, поздравивших избранного президента Джо Байдена, «и это не удивительно».

— Президент Трамп несправедливо преследовал украинского президента, требуя начать политизированное расследование господина Байдена в 2019 году, одновременно задержав военную помощь США, — идет речь в материале.

В то же время добавляют, что Байден был одним из лучших американских друзей в Украине: посетил страну пять раз, когда был вице-президентом. Также он «решительно поддерживал ее битвы против российской агрессии и внутренней коррупции».

Издание отмечает, что сейчас Зеленский нуждается в поддержке как никогда раньше. Ему, мол, серьезно навредило решение Конституционного суда, который своими постановлениями «ограничил ключевые реформы».

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту Владимиру Зеленскому войной в случае роспуска суда.