Анна Ременникова, которую новоизбранные депутаты от партии «Пропозиція» избрали руководителем фракции в Николаевском горсовете, рассказала, что в их политсиле не понимают решения горизбиркома о назначении первой сессии горсовета на 10 декабря.
Об этом он рассказала в комментарии НикВести.
Как известно вчера, 30 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение созвать первую сессию Николаевского горсовета на 10 декабря. При этом, изначально предлагалось назначить торжественную сессию на 3 декабря, однако это предложение не набрало необходимого количества голосов.
— Для нас это похоже на какое-то ребятничество, какие-то обиды или какие-то непонятные претензии. Неправильно начинать работу нового созыва с такой позиции. Есть примерный календарный план, скажем, условные даты: 3 декабря — первая сессия, 9 или 10 декабря — учредительная сессия, а 17 декабря уже начинаем принимать рассмотрение бюджета прошлого года и 24 декабря начинаем принимать бюджет на следующий год. Для нас непонятно, почему это происходит и сокращается время. Мы ждем, надеемся, что все же все придут к конструктиву и будут осознанно принимать решение. Подсчеты подошли к концу, были озвучены результаты подсчета ЦВК и мы предполагали так. Александр Федорович озвучивал, что возможно 3 декабря будет сессия и дальше, соответственно, 9-10 и 17 декабря. Предположения были такие, - сказала Анна Ременникова.
Также она добавила, что в партии «Пропозиція» надеются, что на сессии 24 декабря новый состав горсовета примет бюджет города на 2021 год.
— Наша партия изучит и примет правильное решение вовремя. Как поступят другие партии — мы можем только догадываться. Будем надеятся, что все партии примут правильное решение и бюджет 24 декабря будет принят. Пока еще нет у нас бюджета и нет у нас регламента. Я думаю, что сейчас ведутся подсчеты недополучения бюджета и перераспределения средств, поэтому идет задержка, - сказала Анна Ременникова.
Ранее сообщалось, депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что из-за горизбиркома, который назначил первую сессию горсовета на 10 декабря, новый состав депутатского корпуса не успеет изучить бюджет Николаева на 2021 год.
Кроме того, Татьяна Домбровская, которую новоизбранные депутаты от партии «Слуга народа» избрали руководителем фракции в Николаевском горсовете, рассказала, что с ними никто не обсуждал назначение первого заседания сессии на 10 декабря.
Глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева и вовсе назвала «лунатиками» членов горизбиркома, которые определяли дату сессию по лунному календарю.
Глава Николаевской ОГА, депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Виталий Ким заявил, что за решением назначить первое пленарное заседание сессии горсовета Николаева на неделю позже — 10 декабря — стоит партия «Оппозиционная платформа «За жизнь».
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует 24 декабря провести сессию, на которой рассмотрят бюджет города на 2021 год.
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Анна Ременникова, которую новоизбранные депутаты от партии «Пропозиція» избрали руководителем фракции в Николаевском горсовете, рассказала, что в их политсиле не понимают решения горизбиркома о назначении первой сессии горсовета на 10 декабря.
Об этом он рассказала в комментарии НикВести.
Как известно вчера, 30 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение созвать первую сессию Николаевского горсовета на 10 декабря. При этом, изначально предлагалось назначить торжественную сессию на 3 декабря, однако это предложение не набрало необходимого количества голосов.
— Для нас это похоже на какое-то ребятничество, какие-то обиды или какие-то непонятные претензии. Неправильно начинать работу нового созыва с такой позиции. Есть примерный календарный план, скажем, условные даты: 3 декабря — первая сессия, 9 или 10 декабря — учредительная сессия, а 17 декабря уже начинаем принимать рассмотрение бюджета прошлого года и 24 декабря начинаем принимать бюджет на следующий год. Для нас непонятно, почему это происходит и сокращается время. Мы ждем, надеемся, что все же все придут к конструктиву и будут осознанно принимать решение. Подсчеты подошли к концу, были озвучены результаты подсчета ЦВК и мы предполагали так. Александр Федорович озвучивал, что возможно 3 декабря будет сессия и дальше, соответственно, 9-10 и 17 декабря. Предположения были такие, - сказала Анна Ременникова.
Также она добавила, что в партии «Пропозиція» надеются, что на сессии 24 декабря новый состав горсовета примет бюджет города на 2021 год.
— Наша партия изучит и примет правильное решение вовремя. Как поступят другие партии — мы можем только догадываться. Будем надеятся, что все партии примут правильное решение и бюджет 24 декабря будет принят. Пока еще нет у нас бюджета и нет у нас регламента. Я думаю, что сейчас ведутся подсчеты недополучения бюджета и перераспределения средств, поэтому идет задержка, - сказала Анна Ременникова.
Ранее сообщалось, депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что из-за горизбиркома, который назначил первую сессию горсовета на 10 декабря, новый состав депутатского корпуса не успеет изучить бюджет Николаева на 2021 год.
Кроме того, Татьяна Домбровская, которую новоизбранные депутаты от партии «Слуга народа» избрали руководителем фракции в Николаевском горсовете, рассказала, что с ними никто не обсуждал назначение первого заседания сессии на 10 декабря.
Глава фракции «Европейская Солидарность» Елена Киселева и вовсе назвала «лунатиками» членов горизбиркома, которые определяли дату сессию по лунному календарю.
Глава Николаевской ОГА, депутат Николаевского городского совета от партии «Слуга народа» Виталий Ким заявил, что за решением назначить первое пленарное заседание сессии горсовета Николаева на неделю позже — 10 декабря — стоит партия «Оппозиционная платформа «За жизнь».
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует 24 декабря провести сессию, на которой рассмотрят бюджет города на 2021 год.