Фото: Анна Ременникова, Facebook

Анна Ременникова, которую новоизбранные депутаты от партии «Пропозиція» избрали руководителем фракции в Николаевском горсовете, рассказала, что в их политсиле не понимают решения горизбиркома о назначении первой сессии горсовета на 10 декабря.

Об этом он рассказала в комментарии НикВести.

Как известно вчера, 30 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение созвать первую сессию Николаевского горсовета на 10 декабря. При этом, изначально предлагалось назначить торжественную сессию на 3 декабря, однако это предложение не набрало необходимого количества голосов.

— Для нас это похоже на какое-то ребятничество, какие-то обиды или какие-то непонятные претензии. Неправильно начинать работу нового созыва с такой позиции. Есть примерный календарный план, скажем, условные даты: 3 декабря — первая сессия, 9 или 10 декабря — учредительная сессия, а 17 декабря уже начинаем принимать рассмотрение бюджета прошлого года и 24 декабря начинаем принимать бюджет на следующий год. Для нас непонятно, почему это происходит и сокращается время. Мы ждем, надеемся, что все же все придут к конструктиву и будут осознанно принимать решение. Подсчеты подошли к концу, были озвучены результаты подсчета ЦВК и мы предполагали так. Александр Федорович озвучивал, что возможно 3 декабря будет сессия и дальше, соответственно, 9-10 и 17 декабря. Предположения были такие, - сказала Анна Ременникова.

Также она добавила, что в партии «Пропозиція» надеются, что на сессии 24 декабря новый состав горсовета примет бюджет города на 2021 год.