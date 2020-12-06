В Ереване прошел очередной многотысячный митинг против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Представители оппозиции выдвинули премьеру ультиматум — уйти в отставку до полудня 8 декабря.

Об этом сообщает «Кавказский узел».

– Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12:00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку. В противном случае по всей территории Армении будут начаты акции гражданского неповиновения, - заявил педставитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

По его словам, это позволит достичь стабильности и согласия, а также избежать социального коллапса на фоне потери большей части Нагорного Карабаха. Пашиняну дали гарантии безопасности.

Выдвинутый оппозицией кандидат в премьеры Вазген Манукян (бывший министр обороны) призвал сформировать временное правительство.

– Мы никогда не смиримся с трехсторонним заявлением (о прекращении войны), но оно де-факто действует. Мы не сможем отказаться от него, поскольку это приведет к возобновлению войны с Турцией и Азербайджаном, а также будет рассматриваться как шаг против миротворческой миссии России. Мы этого не можем себе позволить, но в заявлении есть множество нюансов, которые временное правительство должно уточнить и решить вопросы с выгодой для нас, - заявил Вазген Манукян.

Напомним, с 27 сентября в регионе Нагорного Карабаха возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта. В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию.

Отметим, что Азербайджан в конфликте поддержала Турция, которая направила в зону боевых действий сирийских наемников, о чем неоднократно сообщалось в западных средствах массовой информации. Сам Эрдоган данную информацию отрицал.

9 октября руководители Министерств иностранных дел Азербайджана и Армении договорились в Москве о перемирии. На встрече, которая длилась более 10 часов, они решили, что с 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными, телами погибших при посредничестве «Красного Креста». Однако фактически прекращения огня в Карабахе не случилось.

8 ноября стало известно, что вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Шуши в Нагорном Карабахе.

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России завершили войну в Нагорном Карабахе.

Азербайджан получил в боях 40% территории, включая город Шуша (Шуши), сделав непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (Арцах) анклавом. Согласно договору, Баку отошли Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

После чего в сети появились видео, как жители ряда арцахских районов, которые должны быть переданы азербайджанской стороне, стали сжигать свои дома. Также многие их них вывезли могилы, памятники и иконы из местных храмов и церквей, чтобы их не осквернили азербайджанцы.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что согласился на перемирие с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, чтобы избежать гибели тысяч армянских военных. После чего в Ереване обвинили Пашиняна в предательстве, призывая его покинуть должность.

Однако, парламент Армении не смог проголосовать вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна по причине отсутствия кворума для проведения заседания.

Оппозиция в Армении на фоне политического кризиса выдвинула кандидатом на пост главы временного правительства страны бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна. Также оппозиционные партии намерены добиться отставки нынешнего премьера.

Ранее стало также известно, что Алиев учредил в стране новый госпраздник — День победы, который будет отмечаться ежегодно 10 ноября.