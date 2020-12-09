Депутат областного совета от фракции «Европейская солидарность» пояснила, почему принимала участие в голосовании за кандидатуру на пост главы совета.

Свою позицию она изложила на странице в Fcebook.

Напомним, что что депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анна Замазеева стала единственным претендентом на должность главы Николаевского областного совета, другие политические силы не воспользовались правом выдвижения.

Глава облсовета 7 созыва, депутат Виктория Москаленко заявила, что фракция «Европейская солидарность», членом которой она является, не должна принимать участия в голосовании за кандидатуру от «Слуги народа» на пост главы совета. По ее словам, таковой была позиция лидера политсилы, бывшего президента Петра Порошенко.

В итоге депутат Михаил Талпа с трибуны сессионного зала объявил о сложении полномочий главы партии «Европейская солидарность» в Николаевской области. Он пояснил, что сделал это в знак протеста из-за управления партией «по телефону» и превращения депутатов в «рабов».

Такую же позицию заняла и его коллега Алла Ряжских. Она отметила, что руководство партии должно доверять своим представителям в органах местного самоуправления, и никто не имеет права лишать их права голоса.

— Я написала заявление на вступление в ряды партии «Европейская Солидарность» в декабре 2019-го. Потому что считала, что моя репутация и мои знания пригодятся партии. Сегодня я получила полномочия депутата Николаевского областного совета, имея за плечами голоса своих избирателей. Подчеркиваю, голоса! И мой голос тоже. Считаю, что партия доверять своим представителям на местах. И подчеркиваю, что депутат партии должен нести ответственность за свои действия или бездействие. Считаю, что депутат должен находиться на своем рабочем месте при принятии любых решений. Считаю, что депутат имеет право открыто отстаивать свою позицию. Считаю, что взвешенные решения фракции партии необходимы для исполнения. Но никто не имеет права лишить депутата права голоса. Если кому-то в партии нужны дрессированные собачки — так цирк в Украине уже есть, — написала Алла Ряжских.

Ранее фракция партии «Европейской Солидарности» в Николаевском областном совете приняла решение не поддерживать кандидатуру от «Слуги народа» на должность главы областного совета.