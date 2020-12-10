Депутаты из фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском областном совете написали письмо лидеру политсилы Петру Порошенко, в котором пожаловались на угрозы и давление со стороны их коллеги Виктории Москаленко.

Об этом идет речь в заявлении фракции.

В письме отмечается, что 9 декабря во время первой сессии восьмого созыва Николаевского облсовета происходило давление на депутатов от партии «Европейская Солидарность» со стороны некоторых представителей этой же политсилы путем угроз и шантажа телефонной связью.

Отмечается, что перед сессией было проведено заседание фракции, на котором глава фракции поставил на рассмотрение вопрос об участии в голосовании за кандидатов на должность главы и заместителей Николаевского областного совета и процедуры проведения тайного голосования. Было принято решение большинством голосов, что фракция участвует в голосовании, но голосует против кандидатов от политических партий «Слуга народа» и «ОПЗЖ».

«Во время сессии, депутаты стали получать угрозы от депутата Виктории Москаленко относительно волеизъявления депутатов, а именно участия в процедуре тайного голосования. Депутаты считают, что таким образом нарушена вертикаль коммуникации партии, осуществлено вмешательство в работу фракции и внесен раскол в работу фракции. Также неизвестно, кто уполномочил депутата Викторию Москаленко вмешиваться в работу фракции и выступать в разрез решениям, принятым на фракции», — говорится в заявлении.

Депутаты поинтересовались у Петра Порошенко, действительно ли он не хотел, чтобы они принимали участие в голосовании, а также считает ли он допустимым то, что Виктория Москаленко обвинила Михаила Талпу в предательстве.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анна Замазеева стала единственным претендентом на должность главы Николаевского областного совета, другие политические силы не воспользовались правом выдвижения.

Глава облсовета 7 созыва, депутат Виктория Москаленко заявила, что фракция «Европейская солидарность», членом которой она является, не должна принимать участия в голосовании за кандидатуру от «Слуги народа» на пост главы совета. По ее словам, таковой была позиция лидера политсилы, бывшего президента Петра Порошенко.

В итоге депутат Михаил Талпа с трибуны сессионного зала объявил о сложении полномочий главы партии «Европейская солидарность» в Николаевской области. Он пояснил, что сделал это в знак протеста из-за управления партией «по телефону» и превращения депутатов в «рабов».

Такую же позицию заняла и его коллега Алла Ряжских. Она отметила, что руководство партии должно доверять своим представителям в органах местного самоуправления, и никто не имеет права лишать их права голоса.