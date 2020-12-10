Владислав Чайка, баллотировавшийся на пост мэра Николаева от «ОПЗЖ», объявил, что стал депутатом горсовета и теперь Николаев начал расправлять крылья.

Заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

— Сегодня, 10 декабря 2020 года, я официально стал депутатом городского совета VIII созыва. Хочу высказать слова благодарности всем, кто поддерживал меня и мою команду на выборах. Ведь в первую очередь, благодаря вам, вашему доверию, я вошёл в состав горсовета и стал депутатом. И не собираюсь, останавливаться на достигнутом. Мы должны извлечь уроки из прошедшей избирательной кампании и двигаться вперед, к новым победам, — написал Владислав Чайка.

Он добавил, что у Николаева есть большой потенциал, который нужно всемерно развивать и поддерживать, и пообещал обеспечить каждому жителю города комфорт и безопасность.

— Именно этим, работая в городском совете, буду заниматься я и моя команда. Мы сделаем всё, чтобы каждому жителю нашего города было удобно, комфортно и безопасно. Николаев, начал расправлять крылья! — резюмировал он.

Отметим, что 22 ноября в Николаеве прошел второй тур выборов городского головы. По итогам голосования, действующий мэр Александр Сенкевич победил с результатом в 59,7% голосов. Владислав Чайка набрал 40,26%. 25 ноября городская избирательная комиссия официально объявила о победе на выборах Александра Сенкевича.

При этом, по окончанию голосования во втором туре 22 ноября Владислав Чайка объявил себя победителем выборов мэра и заявил, что пойдет «строить процветающий Николаев». Также о его победе на выборах мэра заявили народные депутаты от «ОПЗЖ» Илья Кива, Александр Качный, Анатолий Бурмич, Олег Волошин и Юрий Загородний, который является руководителем парторганизации в Николаевской области.

Даже после того, как результаты второго тура выборов мэра Николаева обнародовали, Владислав Чайка продолжил называть себя победителем и заявил, что «власть пытается выбросить это из своего понимания».

Он попытался оспорить итоги выборов, но Пятый Апелляционный административный суд отказал ему в деле об отмене результатов выборов Николаевского городского головы.

При этом, Владислав Чайка, не признающий Александра Сенкевича мэром, сегодня проголосовал за назначение ему оклада, премий и доплат.