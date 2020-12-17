В четверг, 17 декабря, на сессии Николаевского областного совета благодаря голосованию фракций «Наш край», «Слуга народа», «Пропозиція» и «За майбутнє» был принят Регламент облсовета 8 созыва, предусматривающий «наказание» депутатов лишением права голоса за нарушение депутатской этики и препятствование проведению сессии, а также за «нарушение правил работы, установленных настоящим Регламентом».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

«За» данное решение проголосовали 39 депутатов. 2 депутата были «против», воздержались – 0, не голосовали – 21.

Речь идет о том, чтот в разделе №3 «Депутатская этика и дисциплина» статьей 3,8 сказано, что депутата лишить права голоса на сессии может постоянная депутатская комиссия по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации.

— Каждый случай грубого нарушения депутатом областного совета депутатской этики, дисциплины во время пленарного заседания, или заседания постоянной комиссии, в том числе попытки препятствовать проведению пленарного заседания, заседания постоянной комиссии, нарушение правил работы, установленных настоящим Регламентом, рассматривается постоянной комиссией по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации. По результатам рассмотрения соответствующая постоянная комиссия может принять решение об участии депутата областного совета в следующем пленарном заседании сессии областного совета без права голоса. Такое решение доводится до сведения депутата и председателя областного совета председателем соответствующей постоянной комиссии областного совета с помощью телефонной связи и / или электронной почты и / или sms-сообщения и / или с помощью мессенджеров (viber, telegram, whatsapp и т.д.). В таком случае электронная карточка для голосования не выдается работниками исполнительного аппарата депутату и не используется депутатом во время поименного голосования. – говорится в документе.

Данное решение приняли с поправкой депутата от партии «Европейская солидарность» Михаила Талпы о том, чтобы решение об удалении депутата принимало большинство депутатов, а не одна треть в зале.

При этом ранее из проекта положения о работе депутатских комиссий Николаевского облсовета убрали пункт о возможности проведения закрытых заседаний, который регламентная комиссия поддержала ранее.

Отметим, что в состав временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета входят: Игорь Кич («Слуга народа»), Иван Кухта («Слуга народа»), Михаил Талпа («ЕС»), Андрей Волков («Пропозиция»), Александр Плиткин («За майбутнє»), Надежда Иванова («Наш край»), Денис Андреев («ОПЗЖ»), Сергей Майборода («ОПЗЖ»).

Напомним, в ходе заседания временной комиссии по разработке регламента Николаевского областного совета депутаты подержали пункт о возможности проводить закрытые заседания комиссий в соответствующем положении о работе депутатских комиссий.

Также один из проектов нового регламента Николаевского облсовета разрешал депутатам давать устные запросы на сессии «только в исключительных случаях».

До этого депутаты Николаевского облсовета задумали «упорядочить» пребывание граждан на сессиях и «наказывать» депутатов за «нарушение дисциплины».

Бывшая глава Николаевского областного совета, депутат 8 созыва от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко заявила, что если депутаты на завтрашней сессии утвердят регламент совета со спорными пунктами об «исключительных случаях» для депутатского запроса, об «упорядочивании» пребывания граждан на сессиях и о «порицании» любого демарша фракции на пленарном заседании, то такое решение она не поддержит и обжалует в суде.