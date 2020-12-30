В Конституционном суде Украины призвали президента Владимира Зеленского немедленно отменить указ об отстранении главы суда Александра Тупицкого.

Последний обязан продолжить выполнять свои обязанности, говорят в суде.

В частности, в КСУ заявили, что Владимир Зеленский превысил полномочия и нарушил предписания статьи 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституции Украины.

— Указ президента Украины Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020 является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности Конституционного суда Украины, посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда Украины, - сказано в сообщении.

Суд обвинил президента во вмешательстве в работу КСУ и в том, что он мешает суду исполнять свои обязанности, что грозит юридической ответственностью.

— Судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины О Конституционном суде, а президент Украины — немедленно отменить свой указ, - сказано в сообщении.

Ранее, президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Ранее его просил об этом Офис генерального прокурора.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.