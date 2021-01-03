В управлении капитального строительства Николаева в стадии реализации или разработки находится проектов на общую сумму около 3,2 миллиардов гривен.

Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ, пишут НикВести.

Как известно, 24 декабря, депутаты Николаевского городского совета приняли бюджет города на 2021 год. Горсовет решил «заморозить» бюджет развития, чтобы изучить его и возможно внести какие-то правки.

— На сегодняшний день бюджет развития «заморожен». В решении мы прописали правкой, что он может отпускаться только по дополнительному решению комиссии, - сказал Александр Сенкевич.

Он рассказал, что сам бюджет развития был сформирован исполнительными органами, главными распорядителями средств - управлением образования, управлением здравоохранения, департаментом ЖКХ, управлением капитального строительства и так далее.

— Я поставил задачу этим распорядителям, чтобы они максимально сосредоточились на окончании тех объектов, которые сегодня начаты и стоят в незаконченном состоянии. Школы, садики, объекты коммунальной инфраструктуры и так далее, - сказал Александр Сенкевич.

Он привел в пример управление капитального строительства Николаева, которому, по словам мэра, в этом году необходимо 360 миллионов, чтобы закончить все начатые объекты. А в целом, у УКСа есть объектов на 3,2 миллиарда гривен. Но в бюджете города н 2021 год предусмотрено лишь 80 миллионов гривен.

— Чтобы закончить минимально те объекты, которые у нас есть в управлении капитального строительства, нам нужно 360 миллионов. Это минимально, вообще у него там на 3,2 миллиарда есть объектов, которые либо в стадии разработки, либо проектирования. Часть денег, которая была необходима в этом году - это 360 миллионов. К сожалению, получил УКС 80. Было представлено это все депутатам. Мы с ними говорили об этом на сессии, что они и я, мы ходили во время выборов общались с людьми, люди говорили свои проблемы, мы все записывали, и сегодня все хотят реализовать в ближайший год все эти проблемы. Их не реализуешь ни за год, ни за 5, ни за 25, все эти запросы. В любом случае, сегодня часть этих вопросов уже есть в бюджете, депутатам нужно будет поработать с департаментом ЖКХ и другими распорядителями и посмотреть, какие объекты есть. Я сказал о том, что лично я поработал по всем этим объектам с распорядителями, и все объекты, которые там остались в бюджете, это объекты, за которые я уверен, что они требуют денег действительно. Приведу пример: я говорил о том, что мы постараемся закончить «Надежду», наш спорткомплекс в следующем (2021, - прим.) году. На сегодняшний день на «Надежду» не выделено ни копейки. Просто сегодня есть более важные объекты: раскрытые садики, школы, крыши, которые важнее сегодня отремонтировать. «Надежду» нам нужно утеплить до конца, сделать ремонты. Мы сделали сегодня там ремонт санузлов, и она еще как-то может подождать полгода до перевыполнения, пока мы получим деньги с акциза, потому что мы его не учитывали в бюджете. Посмотрим всю эту информацию и будем принимать решение. Но депутаты хотят ознакомиться. Они возьмут перечень всех объектов у всех распорядителей, будут понимать. Если они скажут что-то убрать и поставить другое, и поддержат это совместно - хорошо, - сказал Александр Сенкевич.

Он надеется, что профильная планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета приступит к этому вопросу уже после праздников, после 10 января.

Ранее сообщалось, что в мэрии Николаева за год хотят увеличить «готовность» детсада на Северном с 6 до 7%, направив туда 700 тысяч гривен.

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На реконструкцию фонтанов возле ОГА и у гимназии Аркаса хотят потратить суммарно почти 28 миллионов гривен.