Российского оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали по возвращении после многомесячного лечения в Германии, доставили в московский СИЗО «Матросская тишина».

Об этом говорится в видеообращении Навального, обнародованном в Twitter.

— Если верить документам суда, я поехал в «Матросскую тишину». Всем хочу сказать одно: ничего не стоит бояться. Бояться можно только своего собственного страха,— сказал Алексей Навальный.

Российские СМИ также обнародовали видео конвоирования Навального из полицейского участка в автозак. На нем видно, что во время конвоирования Навальный был в наручниках и прикован к силовику, который его конвоировал.

Напомним, суд приговорил Алексея Навального к заключению под стражу до 15 февраля, заседание прошло в отделе полиции.

В воскресенье вечером российского оппозиционера Алексея Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево» в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В 19:12 по киевскому времени самолет авиакомпании «Победа» рейса 936 из Берлина с Навальным приземлился в московском аэропорту «Шереметьево», а не во «Внуково», как планировалось раньше.

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал абсолютно непонятным задержание оппозиционера Алексея Навального в Москве и требует немедленно освободить его.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если задержанный оппозиционер Алексей Навальный не будет освобожден.