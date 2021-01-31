Игорь Негулевский и Александр Дубинский

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский поддержал исключение Александра Дубинского из фракции.

Об этом нардеп рассказал в комментарии НикВести.

В частности, Игорь Негулевский рассказал, что подписался за исключение Александра Дубинского, поскольку считает, что тот «вносил деструктив в фракцию».

— Я подписывался за исключение Дубинского, потому что он полтора года вносил деструктив в нашу фракцию. В отличие от других, я могу честно и правдиво говорить свою точку зрения. С удовольствием подписался за его исключение, - сказал Игорь Негулевский.

Ранее сообщалось, что большинство народных депутатов Украины от партии «Слуга народа», представляющих в парламенте интересы жителей Николаевской области, не могут ответить, поддерживают ли исключение из фракции Александра Дубинского.

Напомним, США ввели санкции против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

После чего известный видеосервис YouTube из-за введенных санкций удалил канал нардепа Александра Дубинского. Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше недоступно, поскольку канал удален.

Сам Александр Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это «информационной блокадой».

Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции «Слуга народа», однако тот отказался. Накануне Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.