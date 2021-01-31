Народный депутат Александр Дубинский проводит «параллельный подсчет голосов» касаемо своего исключения из фракции «Слуга народа» среди депутатов политсилы.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 30 января.

— Запускаю процедуру параллельного подсчета голосов депутатов СН по моему исключению из фракции. Страна и избиратели должны знать имена тех, кто поддерживает механизм лживых доносов в иностранные государства как механизм незаконного влияния на украинскую власть, - написал Александр Дубинский.

Нардеп заявил, что это не его «персональный вопрос», а вопрос «субъектности нашей страны и ее власти».

Александр Дубинский также прикрепил письмо, которое, по его словам, направил всем депутатам от Слуги народа. В нем он просит их до 16:00 1 февраля сообщить свою позицию относительно своего исключения из фракции.

Как утверждает нардеп, «параллельный подсчет голосов» он сделал, чтобы «поименно знать тех депутатов, которые не нарушили присягу на верность украинскому народу и вопреки всему защищают президента от аферистов соросят-пинчучат». Также он хочет «получить от остальных чёткий ответ о том, за что народного депутата, избранного гражданами Украины по мажоритарному округу, пытаются исключить из фракции «Слуга Народа».

Ранее сообщалось, что большинство народных депутатов Украины от партии «Слуга народа», представляющих в парламенте интересы жителей Николаевской области, не могут ответить, поддерживают ли исключение из фракции Александра Дубинского. При этом нардеп Игорь Негулевский рассказал, что подписался за исключение Александра Дубинского, поскольку считает, что тот «вносил деструктив в фракцию».

Напомним, США ввели санкции против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

После чего известный видеосервис YouTube из-за введенных санкций удалил канал нардепа Александра Дубинского. Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше недоступно, поскольку канал удален.

Сам Александр Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это «информационной блокадой».

Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции «Слуга народа», однако тот отказался. Накануне Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.