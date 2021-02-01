Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель осудил массовые задержания и применения силы в отношении протестующих в России.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

— Выражаю сожаление по поводу массовых задержаний и непропорционального использования силы против протестующих и журналистов в России, которые вновь произошли сегодня. Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не боясь репрессий. Россия должна выполнять свои международные обязательства, - написал Жозеп Боррель.

Напомним, в России 31 января снова проходят митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального — через неделю после акций 23 января, которые стали самыми массовыми за последние годы и рекордными по количеству задержанных (более 4 тысяч).

На митингах силовики задержали по меньшей мере 1 000 человек. Больше всего в Москве (142 человека) и Владивостоке (113 человек).

Кроме этого, в Санкт-Петербурге против участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального применили электрошокеры и слезоточивый газ.

По всей стране задержали больше 4 тысяч человек. В Москве — более тысячи, среди них — жена оппозиционера Юлия Навальная. Также силовики задержали по меньшей мере 82 журналиста.