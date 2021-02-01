Жену политика Алексея Навального Юлию оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции протеста в Москве 31 января.

Об этом сообщила ее адвокат Светлана Давыдова, пишет Интерфакс.

Щербинский районный суд Москвы признал Навальную виновной по статье об участии в несогласованной акции, «что привело к препятствию для пешеходов и транспорта».

Как отмечается, защита Навальной считает необоснованным и незаконным решение суда и намерена его обжаловать.

Напомним, в России 31 января прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального — через неделю после акций 23 января, которые стали самыми массовыми за последние годы и рекордными по количеству задержанных (более 4 тысяч).

На митингах силовики задержали по меньшей мере 1 000 человек. Больше всего в Москве (142 человека) и Владивостоке (113 человек).

Кроме этого, в Санкт-Петербурге против участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального применили электрошокеры и слезоточивый газ.

По всей стране задержали больше 4 тысяч человек. В Москве — более тысячи, среди них — жена оппозиционера Юлия Навальная. Также силовики задержали по меньшей мере 82 журналиста.