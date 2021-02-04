Народные депутаты от «Слуги народа» получили тезисы о том, как комментировать исключение однопартийца Александра Дубинского из парламентской фракции.

Согласно документу, который оказался в распоряжении «TheБабеля», нардепам советуют акцентировать внимание на том, что скандал вокруг санкций США — это «личная история Дубинского», а не всей политсилы.

— Вся эта история не может иметь большое значение для избирателей, не может повлиять на отношения с США и вообще не ставит под сомнение способность Верховной Рады работать и принимать законы. Это история об одном депутате и о личностном решении США по нему, - говорится в документе.

Нардепам советуют говорить, что отказ Дубинского выйти из фракции «много о чем говорит», как о депутате. При этом прямо обвинять его в конфронтации с фракцией не рекомендуется.

Как известно, фракция «Слуга Народа» вечером 1 февраля собралась, чтобы объявить результаты тайного голосования по исключению народного депутата Александра Дубинского.

Ранее сообщалось, что большинство народных депутатов Украины от партии «Слуга народа», представляющих в парламенте интересы жителей Николаевской области, не смогли ответить, поддерживают ли исключение из фракции Александра Дубинского.

Напомним, США ввели санкции против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

После чего известный видеосервис YouTube из-за введенных санкций удалил канал нардепа Александра Дубинского. Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше недоступно, поскольку канал удален.

Сам Александр Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это «информационной блокадой».

Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции «Слуга народа», однако тот отказался. Накануне Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.