Александр Дубинский, которого исключили из фракции «Слуга народа», участвовал в истории с «пленками Деркача» с ведома Офиса Президента.

Об этом со ссылкой на источник в окружении Игоря Коломойского пишет «Украинская правда».

— Дубинского кинули и очень некрасиво. Он работал не против Байдена, а против Порошенко. И Банковая ему молча подмигивала, поощряла, когда они с Деркачем делали то, что делали. А потом о него просто вытерли ноги. Теперь же у него, как в 37-м году: люди переходят на другую сторону улицы, когда его видят, - рассказывает собеседник «Украинской правда» в близком окружении Игоря Коломойского.

Напомним, Александра Дубинского исключили из фракции «Слуга народа» 1 февраля.

Ранее сообщалось, что большинство народных депутатов Украины от партии «Слуга народа», представляющих в парламенте интересы жителей Николаевской области, не могут ответить, поддерживают ли исключение из фракции Александра Дубинского. При этом нардеп Игорь Негулевский рассказал, что подписался за исключение Александра Дубинского, поскольку считает, что тот «вносил деструктив в фракцию».

Напомним, США ввели санкции против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

После чего известный видеосервис YouTube из-за введенных санкций удалил канал нардепа Александра Дубинского. Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше недоступно, поскольку канал удален.

Сам Александр Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это «информационной блокадой».

Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции «Слуга народа», однако тот отказался. Накануне Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.