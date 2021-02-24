Депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Медведев предложил внести правку в Регламент горсовета Николаева, которая предполагает назначение руководителей исполнительных органов после согласования с депутатами.

Об этом шла речь в среду, 24 февраля, на заседании постоянной комиссии по вопросам законности и этики, передают НикВести.

Александр Медведев отметил, что сейчас городской голова единолично назначает своих заместителей, а также руководителей департаментов и управлений. По мнению депутата, все вопросы, которые касаются назначений руководителей исполнительных органов или продлений им контрактов, должны проходить через сессию городского совета.

Александр Медведев

Таким образом назначение чиновников должно происходить только после принятия соответствующего решения депутатами.

— У нас все СМИ пишут «Вот, будет такой-то зам у мэра, такой-то, такой-то». Хоп! И появляется такой. Никто из депутатов его в глаза не видел. Поприезжали из других городов. Понаехали тут. Этим проектом я предлагаю, чтобы не было единоличного принятия решений городским головой на назначение, продолжение контракта любых руководителей исполнительных органов, — сказал Александр Медведев.

В итоге другие члены комиссии поддержали его инициативу и поддержали его проект решения.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что назначил Виталия Лукова первым заместителем, поскольку у него есть опыт работы городским головой.

Также Александр Сенкевич рассказал, что назначил своим заместителем по гуманитарным вопросам Анатолия Петрова, поскольку считает его профессионалом.

Напомним, что депутаты горсовета утвердили заместителей Николаевского городского головы на сессии 24 декабря 2020 года. «За» предложенные кандидатуры проголосовал 31 депутат, 6 человек — не голосовали.

В материале «Новые вице-мэры Николаева. Что о них известно?» НикВести рассказали о новых заместителях Николаевского городского головы.