В Главном управлении Государственной налоговой службы в Николаевской области заверили, что инспекторы временно прекратят проводить проверки аграриев на предмет нарушения закона, который обязует их оформлять лицензии на хранение топлива.

Об этом в среду, 24 февраля, в ходе митингов аграриев под зданием возле Главного управления Государственной налоговой службы, заявил исполняющий обязанности главы ГФС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, передает корреспондент НикВести.

Дмитрий Прокофьев

Дмитрий Прокофьев заверил, что налоговая прекратит проверки аграриев, пока нардепы не примут какого-то решения о законе по хранению топлива.

— На сегодняшний день, до решения этого вопроса (внесения изменений, или отмена закона, - прим.) нами прекращены эти проверки. Если будут изменения в законодательстве, то мы будем работать согласно ним. Налоговая работает в рамках закона, — заявил Дмитрий Прокофьев.

Напомним, николаевский аграрий, депутат областного совета Руслан Нерода раскритиковал Государственную налоговую службу, которая принялась массово штрафовать фермеров за нарушения в хранении горючего.

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Николаевской области прокомментировали штрафы по полмиллиона гривен, которые выписали предпринимателям за оформление лицензии на хранение топлива после 1 апреля 2020 года. Налоговики отметили, что делают свою работу и обязаны применять штрафные санкции.

Глава общественной организации «Агро-сила» Сергей Протченко призвал президента Украины Владимира Зеленского и народных депутатов пересмотреть принятый Верховной Радой закон, в соответствии с которым аграриев начали штрафовать на 500 тысяч гривен.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким обратился к Кабинету министров и Верховной Раде с просьбой пересмотреть принятый закон, который обязывает аграриев получать лицензии на хранение топлива и устанавливает для них штрафы в 500 тысяч гривен.

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Николаевской области пояснили, что инспекторы вынуждены выполнять закон и выписывать штрафы по полмиллиона гривен предпринимателям за оформление лицензии на хранение топлива после 1 апреля 2020 года.