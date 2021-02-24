Глава общественной организации «Агро-сила» Сергей Протченко, который на прошедших выборах баллотировался в депутаты Николаевского облсовета от партии «Слуга народа», считает, что нардепы от Николаевщины «обкурились» марихуаны, так как принимают антинародные законы.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сегодня, 24 февраля в Николаеве возле Главного управления Государственной налоговой службы представители агробизнеса, которые выступают против больших штрафов за нарушение новых условий хранения топлива и необходимость получения специальных лицензий, устроили митинг.

В ходе акции глава общественной организации «Агро-сила» Сергей Протченко рассказал, что из-за принятого в ноябре 2018 года Верховной Радой Украины закона, который обязал предприятия, хранящие топливо, получить для этого соответствующую лицензию, его фирма получила штраф от налоговой инспекции на 500 тысяч гривен. При этом он отметил, что государственные органы не обращают внимания на незаконно работающие заправки и предприятия по производству топлива.

Сергей Протченко

Он также отметил, что, по его мнению, нардепы не спроста предлагают легализовать марихуану в Украине, так как, по его словам, они ее курят перед принятием законов.

— Я понимаю, почему Верховная Рада планирует принять закон о легализации марихуаны. Потому что они там все обкуренные, раз принимают такие законы. Я смотрю на наших народных депутатов Александра Пасечного, Ирину Аллахвердиеву, Артема Черноморова, Игоря Негулевского, и у меня, честно, такое впечатление, что они обкурились. Нельзя принимать такие законы! Если мы им еще разрешим, чтобы они курили эту марихуану законно, то над Радой будет стоять столб дыма. Либо мы их сожжем, либо они там обкурятся так, что Киева не будет видно, — отметил аграрий.

Напомним, николаевский аграрий, депутат областного совета Руслан Нерода раскритиковал Государственную налоговую службу, которая принялась массово штрафовать фермеров за нарушения в хранении горючего.

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Николаевской области прокомментировали штрафы по полмиллиона гривен, которые выписали предпринимателям за оформление лицензии на хранение топлива после 1 апреля 2020 года. Налоговики отметили, что делают свою работу и обязаны применять штрафные санкции.

Глава общественной организации «Агро-сила» Сергей Протченко призвал президента Украины Владимира Зеленского и народных депутатов пересмотреть принятый Верховной Радой закон, в соответствии с которым аграриев начали штрафовать на 500 тысяч гривен.

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким обратился к Кабинету министров и Верховной Раде с просьбой пересмотреть принятый закон, который обязывает аграриев получать лицензии на хранение топлива и устанавливает для них штрафы в 500 тысяч гривен.

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Николаевской области пояснили, что инспекторы вынуждены выполнять закон и выписывать штрафы по полмиллиона гривен предпринимателям за оформление лицензии на хранение топлива после 1 апреля 2020 года.