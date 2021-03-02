Дмитрий Иванов

Глава постоянной комиссии горсовета по вопросам ЖКХ, член фракции «Пропозиція» Дмитрий Иванов посетил коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» и остался доволен работой его директора Владимира Евтушенко, на которого ранее жаловались работники.

Об этом шла речь на заседании комиссии в понедельник 1 марта, передает корреспондент НикВести.

Дмитрий Иванов рассказал, что побывал на предприятии вместе с помощником депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владислава Чайки, и они были впечатлены достижениями Владимира Евтушенко на должности директора КП.

— Мы поразговаривали с людьми. Такие, старой гвардии, тетушки-водители троллейбусов, как мы в детстве видели. Очень все нормальные дали нам рекомендации. Мы прошли по территории «Николаевэлектротранса». Посмотрели на все те жалобы, которые были. Я был очень удивлен, чистота, лучше, чем у нас в городе, все очень ухожено, чистенько. Отремонтированные троллейбусы, нам показали, как ремонтируют троллейбусы, показали, какой новый трамвай сделали. Рассказали про весь подвижной состав. Только одно место не сделано — где слесаря находятся. Показали все помещения. Я как производитель посмотрел, мне очень понравился. Я не знал, что на электротрансе может быть такой порядок. Точно говорят, что нам нужна всем такая твердая рука, чтобы был порядок. Он и есть такой твердой рукой, — отметил он.

Дмитрий Иванов добавил, что, по его мнению, недовольных работой директора на предприятии очень мало.

— То, что директор там такой брутальный... Наверное, он и должен быть таким брутальным в таком учреждении. А то, что они там пишут, эти люди... За два часа были собраны подписи и переданы нам. Это 10% от всех работающих, — резюмировал депутат.

При этом члены комиссии отметили, что Владимир Евтушенко действительно бывает груб с подчиненными. Дмитрий Иванов добавил, что несколько раз отмечал это во время визита и посоветовал директору коммунального предприятия быть «более вежливым».

Как сообщалось, работники коммунального предприятия «Николавеэлектротранс» направили мэру Александру Сенкевичу обращение с просьбой уволить Владимира Евтушенко с должности и.о. директора.

Отметим, что обращение сотрудники предприятия написали после того, как Александр Сенкевич, отвечая на вопрос, будет ли продлевать контракт с и.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Владимиром Евтушенко, срок которого истекает в конце января 2021 года, сказал, что для принятия решения ему нужно сначала пообщаться с работниками предприятия.

При этом Александр Сенкевич считает, что за время руководства Владимира Евтушенко «Николаевэлектротрансом» ситуация на предприятии изменилась в лучшую сторону.

На предприятии заявили, что подписанты обращения «ностальгируют по прошлому, где было все дозволено», а также «пытаются подстрекать коллектив» и «завидуют развитию предприятия».

При этом в марте 2020 года Александр Сенкевич раскритиковал директора коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Владимира Евтушенко и отметил, что ему не место на занимаемой должности, если он не может решить проблемы КП.